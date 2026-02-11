esőidőjárásónos eső

Ónos esőt, esőt, havat hoz a melegfront

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében több fokkal hidegebb maradhat az idő. Késő estére 1 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szerdán általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, de délelőttig időszakos szakadozások még előfordulhatnak a felhőzetben – írja előrejelzésében a HungaroMet Zrt. 

Előbb az északi, északkeleti részeken, késő délelőttől pedig már másutt is megnövekszik a csapadék esélye. 

A főváros és az Északi-középhegység tágabb térségében eleinte vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat – havas eső, hó, néhol ónos eső, fagyott eső –, majd ezeken a tájakon is egyre inkább az eső válik jellemzővé.

 A délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében több fokkal hidegebb maradhat az idő. Késő estére 1 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Nógrád vármegyékre elsőfokú (sárga) riasztás van érvényben gyenge ónos eső miatt.  Az északkeleti határvidéken, hozzávetőlegesen a déli órákig akár két centiméternyi olvadozó átmeneti hóréteg is összejöhet

Melegfronti hatásra kell ma számítani, emiatt az érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, koncentrálási nehézség, lassabb lehet a reakcióidő.

