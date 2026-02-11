Borzalmas iskolai lövöldözés Kanadában, sok a halott + videó

Tumbler Ridge városának középiskolájában legalább nyolcan életüket vesztették, köztük az elkövető, aki valószínűleg önmagával végzett. Ezen kívül további két embert holtan találtak egy házban, ami feltehetően összefüggésben áll az incidenssel. Jelentések szerint 25 embert kellett kórházba szállítani, ketten életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség illetékese azt mondta, hogy a nyomozók azonosították a lövöldözőt, de a nevét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, és hogy egyelőre nem világos az elkövető indítéka.

❗️⚠️🇨🇦 - A tragic mass shooting occurred on February 10, 2026, at Tumbler Ridge Secondary School in the small town of Tumbler Ridge, northeastern British Columbia, Canada.



A rendőrség vizsgálja, hogy az áldozatok hogyan kapcsolódtak a lövöldözőhöz.

BREAKING: Reports now say as many as 10 people may be dead following the shooting at Tumbler Ridge Secondary School in British Columbia, Canada.



A körülbelül 2400 lakosú Tumbler Ridge városa több mint 1000 kilométerre északra fekszik Vancouvertől, az albertai határ közelében. A tartományi kormány honlapja szerint a Tumbler Ridge-i középiskolában 175 diák tanul.

