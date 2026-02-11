lövöldözésközépiskolakanada

Borzalmas iskolai lövöldözés Kanadában, sok a halott + videó

Lövöldözés volt a kanadai Brit Kolumbia tartomány egyik iskolájában kedden. Többen meghaltak és sokan megsérültek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 6:01
Lövöldözés Kanadában (Forrás: X)
Lövöldözés Kanadában (Forrás: X)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tumbler Ridge városának középiskolájában legalább nyolcan életüket vesztették, köztük az elkövető, aki valószínűleg önmagával végzett. Ezen kívül további két embert holtan találtak egy házban, ami feltehetően összefüggésben áll az incidenssel. Jelentések szerint 25 embert kellett kórházba szállítani, ketten életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség illetékese azt mondta, hogy a nyomozók azonosították a lövöldözőt, de a nevét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, és hogy egyelőre nem világos az elkövető indítéka.

A rendőrség vizsgálja, hogy az áldozatok hogyan kapcsolódtak a lövöldözőhöz.


A körülbelül 2400 lakosú Tumbler Ridge városa több mint 1000 kilométerre északra fekszik Vancouvertől, az albertai határ közelében. A tartományi kormány honlapja szerint a Tumbler Ridge-i középiskolában 175 diák tanul.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.