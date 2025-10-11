Rendkívüli

Országos kampány indul az iskolai bántalmazás, zaklatás felismeréséért és megelőzéséért

A lelki egészség világnapján indult útjára a „Ne bánts, világ!” országos kampány, amely huszonöt iskolában segíti a diákokat a bántalmazás, zaklatás és függőségek felismerésében és megelőzésében.

Munkatársunktól
2025. 10. 11. 19:46
Fotó: Cser Dániel Forrás: Kulturális és Innovációs Minisztérium
A „Ne bánts, világ!” országos kampány célja, hogy prevenciós témanapokon keresztül válaszokat adjon az iskolai bántalmazás, zaklatás, cyberbullying és függőségek egyre súlyosabb kérdéseire. A Kulturális és Innovációs Minisztérium a kampány lebonyolítására a Déryné-programot kérte fel. A projekt huszonöt oktatási intézményben valósul meg általános és középiskolás diákok részvételével.

Fotó: Cser Dániel, Kulturális és Innovációs Minisztérium

Ne bánts, világ! Gödöllőn

Október 10-én a Gödöllői Református Líceum Gimnáziumban tartották az első témanapot. A megnyitón beszédet mondott Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Heltai Zsófia, az intézmény igazgatónője, Gémesi Csanád világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes bajnok kardvívó, valamint Kis Domonkos Márk, a Déryné-program igazgatója. Hankó Balázs így fogalmazott a diákokhoz intézett beszédében:

A Ne bánts, világ! a Szentírásból indult ki, a Bibliából, amelyben azt mondják, ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, győzd le a rosszat jóval. Ilyesmire szeretne vállalkozni ez a tematikus nap. „Azért Láss, hogy figyeljünk a másikra, azért Hallj, hogy megértsük, meghalljuk a másikat, és azért Érts, hogy ne csak meghallgassuk, hanem ebből a hallásból megértés szülessen.

Fotó: Cser Dániel, Kulturális és Innovációs Minisztérium

Kis Domonkos Márk, a Déryné-program igazgatója a következő gondolatot osztotta meg a diákokkal:

A Ne bánts, világ! nemcsak témanapok sorozata, hanem párbeszédre hívás. Arra tanít, hogyan ismerjük fel a bántás jeleit – a kimondott szót és a kimondatlant egyaránt. Arra ösztönöz, hogy halljuk meg a másikat – a csendben maradókat is. És arra, hogy értsük meg: minden tettünknek, minden reakciónknak súlya van, de lehetősége is a gyógyításra. Bízom benne, hogy az előadások és foglalkozások segítségével közösen meg tudjátok találni azt az utat, amely egymás felé vezet.

A témanapokon színházi előadások, interaktív foglalkozások és szakértői előadások segítik a fiatalokat abban, hogy felismerjék a veszélyeket, kiálljanak önmagukért és másokért, miközben megtapasztalják az empátia, elfogadás és párbeszéd erejét. A pedagógusokat opcionális képzésekkel támogatják a megelőzésben.

A gödöllői témanap egy közösség- és csapatépítő tréninggel, az Eureka Games – Kapcsolódj! programmal kezdődött, amely a különböző osztályok közötti együttműködést, kommunikációt és közösségi érzést fejlesztette játékos feladatok segítségével. Ezt követően párhuzamosan zajlottak a foglalkozások: Hankó Balázs és Borbát Gábor prevenciós előadást tartottak az iskolai bántalmazás és függőségek megelőzéséről, míg a SuliNyugi szakemberei a Gyerekideg stresszkezelő programban tanították meg a diákoknak a feszültség felismerését és levezetését különféle, játékos technikák segítségével. A délután folyamán az Inkluzivity kooperatív játék során a tanulók egymásra figyelve erősítették az osztályközösséget, elősegítve ezzel a bullying megelőzését. Ugyanekkor a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ interaktív, önismereti KicsiÉn játékát is kipróbálhatták a résztvevők.

A kampánynak fontos része az utánkövetés is, a témanapokat követően hónapokkal később a szakemberek visszatérnek az iskolákba, és felmérik, hogy milyen eredményt sikerült elérni, valamint hogy további támogatást nyújtsanak a diákoknak.

 

 

