Hankó Balázs: A megújult egyetemi világ segíti a felsőoktatási intézmények előrelépését

A Semmelweis Egyetemen rajtolt el a Kérdezd a minisztert! elnevezésű roadshow. Az eseményen Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a hallgatói fórum után újságíróknak elmondta, a rendezvényen beszélgettek a tanulmányi mobilitási programokról, arról, hogy miért jó a Pannónia-program és miért jogtalan az egyetemek kizárása az Erasmus-programból.

Hankó Balázs beszédet mond az Országházban tartott Felsőoktatási évadnyitó konferencián 2025. szeptember 29-én

(Fotó: MTI/Soós Lajos)

A miniszter szerint szó volt még a Diákváros projektről, az ösztöndíjakról, az oktatás digitalizációjáról és a mesterséges intelligenciáról is. A miniszter szerint minderről egy jó jövőképet vázoltak fel, hiszen

az Egyetemek 2030 program kiemelt célja, hogy legyen magyar egyetem a világ és Európa legjobb 100 egyeteme között. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjék, szükség van az oktatók és a hallgatók visszajelzéseire arról, ők hogyan képzelik a jövő magyar egyetemét.

Hankó Balázs egyúttal gratulált Merkely Béla rektornak ahhoz, hogy a Time Higher Education (THE) legfrissebb egyetemi rangsorában a Semmelweis Egyetem (SE) továbbra is őrzi tavalyi pozícióját, és a 272. helyen áll. Ezzel az SE a közép-európai egyetemek között a legjobb eredményt érte el – tette hozzá a miniszter.

Merkely Béla, az SE rektora azt mondta, az elmúlt évek jelentős előrelépést jelentettek az egyetem életében.

Kiemelte:

a Semmelweis Egyetem a régió vezető egyeteme és Kelet-Közép-Európa legnagyobb betegellátója is egyben, és ez az oktatás, a kutatás és betegellátás szinergiájában egy pluszérték.

A Semmelweis Egyetem egy népszerű egyetem – emelte ki, hozzátéve: a világ minden tájáról érkeznek hallgatók, idén négyszeres volt a túljelentkezés az intézményben. Jelezte, bízik abban, hogy a folyamatos intézményfejlesztéseknek köszönhetően még jobb körülményeket tudnak teremteni az elméleti és gyakorlati képzésekben, valamint a betegellátásban.

Merkely Béla a fórumról szólva azt mondta,

a rendezvényen több mint száz hallgató vett részt, kérdéseik inspirálóak voltak, ötleteik pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a további terveket ezeknek megfelelően fogalmazzák meg.

A THE-ranglistáról azt mondta, a 272. hely önmagában egy nagy eredmény, mert ez a helyezés „bőven az egyetemi rangsorban az első legjobb egy százalékot jelenti”.