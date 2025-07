Doktorokat avattak a Semmelweis Egyetemen + fotók

A Semmelweis Egyetem (SE) a magyar felsőoktatás megújulásának eredményeképpen ma a világ egyetemeinek felső egy százalékában, a legjobb száz között lehet – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter az SE Általános Orvostudományi Kar doktoravatási ünnepségén.

Doktorokat avattak a Semmelweis Egyetemen (Fotó: Mirkó István)

Hankó Balázs a gyógyítást az egyik legszebb hivatásnak nevezte, és elmondta, hogy a magyar felsőoktatás öt évvel ezelőtt kezdődő megújulása során szakítottak a korábban az intézményekre erőltetett szocialista nagyvállalati működéssel.

A magyar egyetemek nemzetközi kapcsolataival összefüggésben a tárcavezető kiemelte, hogy

a kormány által létrehozott Pannónia-program ma már jobban teljesít, mint az Erasmus.

A miniszter méltatta az SE névadója, Semmelweis Ignác tevékenységét, aki tudásával, szorgalmával, megfigyeléseivel, az igazság melletti kitartásával a reá bízottak életét védte még akkor is, amikor szinte mindenki támadta, és azóta millió és millió édesanya, százmilliók életének megmentője lett.

– Ez a hit, kitartás, szuverenitás az, ami példát és irányt mutat, a megújult és sikeres magyar felsőoktatás is ilyen szuverén döntésben fogant – fogalmazott.

Ilyen diplomát vehetnek át az egyetemisták

A most végző orvosegyetemisták egy olyan egyetem diplomáját vehetik át, amely a világ harmincezer egyetemének felső egy százalékához tartozik, és több mutató alapján is a világ száz legjobb egyetemének egyike lehet – hangsúlyozta a miniszter.

Hankó Balázs szerint az SE a hivatalos nemzetközi rangsorban csak a „valóságot véltnek, a véltet valóságnak mutató véleménymonopólium”, egyfajta „reputációs szorzó” miatt található hátrébb, és ez csak a kutatók jogos jussát akarja elvenni, minden jogi és morális alapot nélkülöző módon.

Ha minket megpróbálnak bezárni, akkor egy huszárvágással új irányba nyitunk

– hangoztatta, hozzáfűzve, hogy az Erasmusnál ma már jobban teljesítő Pannónia-programnak köszönhetően idén őszig mintegy nyolcezren jutnak el a világ vezető egyetemeire, közülük az előző tanévben 590 SE-hallgató volt.

A kormány egyebek mellett az új orvosi képzési, innovációs kutatási központ létrehozásával is tovább támogatja az SE fejlesztését, a jogos kollégiumi igénynek pedig az új diákvárosban kell megoldódnia – mondta.

A miniszter ismertetése szerint ma további 11 magyar egyetem található a világ legjobb öt százalékában, 2030-ra pedig újabb egyetemek lesznek Európa top 100-as kategóriájában.

Nőtt a teljesítményösztönzés

A tárcavezető elmondta: az elmúlt években a felsőoktatáshoz való hozzáférés lehetőségének bővülésével mintegy 63 százalékkal nőtt a társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű képzéseken részt vevők, például az orvostanhallgatók száma és az állami ösztöndíjasoké, külföldi diákoké is növekedett, az SE pedig a tudományos tevékenységével, a kutatás, innováció terén is élen jár, emellett családbarát egyetem is.

Fotó: Mirkó István

Hankó Balázs arról is beszámolt, hogy a megújulással létrejövő új felsőoktatási finanszírozási rendszer célja a középszerből való kilépés volt, a kormány autonómiát teremtett az egyetemeken, két és félszeresére nőtt a teljesítményösztönzés.

A magyar felsőoktatás rendszerét ma csak az ellenérdekeltek támadják, a megfigyelések, eredmények viszont azt mutatják, hogy igazunk van

– mondta a miniszter.

Merkely Béla, az SE rektora arra intette a diplomájukat most átvevő 517 végzős orvost, hogy sose elégedjenek meg kötelező feladataik elvégzésével, és arra kérte őket, hogy munkájukkal öregbítsék az egyetem hírnevét, tevékenységük középpontjában mindig a betegek, a rászorulók, az elesettek álljanak.

Hangsúlyozta, hogy az orvos- és egészségtudományban átütő sikereket csak határokon átívelő együttműködéssel lehet elérni, a külföldön szerencsét próbálókat pedig arra bátorította, az ott megszerzett tudást mielőbb hozzák haza.

Merkely Béla az SE-t világszínvonalú tudáscentrumként jellemezte, ennek kapcsán pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy

a magyar űrhajósprogramban, Kapu Tibor felkészítésében is részt vettek.

Kapu Tibor felkészítésében is részt vett az egyetem (Fotó: Mirkó István)

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus motivációs beszédében többek között arra hívta fel a végzősök figyelmét, hogy az emberek egy orvoshoz mindig komoly elvárásokkal fordulnak, és ezért is nagyon fontos, hogy közérthetően, ugyanakkor szakmai szinten is beszéljen például a betegekkel. Arra biztatott, hogy szakterületük kiválasztásakor a keresést addig érdemes folytatni, amíg nem lángol bennük a motiváció, ez segíthet abban, hogy az orvoslást a lehető legjobban, a legmagasabb színvonalon tudják végezni.

Az orvoslás terén a Nobel-díjas fizikus a betegségek megelőzését tartja a legfontosabbnak, ennek kapcsán a szűrőprogramok jelentőségét emelte ki. Nehezményezte, hogy még mindig várat magára a krónikus betegségek korai stádiumban való felismerésének elterjedése és ismertetése. Szerinte

vérből, vérplazmából kivont információkkal lehet létrehozni egy ilyen megelőző rendszert,

amelynek segítségével ezek a betegségek könnyebben gyógyíthatók, de az csak akkor ér valamit, ha az emberek eljárnak a szűrővizsgálatra, és a betegek motiválásában kérte a most végzett orvosok segítségét is.

Ennek a rendszernek a működtetésével az egészségügy számára is milliárdok takaríthatók meg – hangsúlyozta Krausz Ferenc.