Andrej Babis

Andrej Babis: Teljesíteni fogjuk a programunkat! + videó

Az ANO párt megnyerte a választást Csehországban. Andrej Babis programja sikeresen tudta mozgósítani a szavazókat, Babis pedig ismét ígéretet tett rá, hogy Csehország érdekeit helyezi előtérbe a háború támogatásával szemben.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 06. 3:02
Fotó: MICHAL CIZEK Forrás: AFP
Óriási fölénnyel nyerte meg az ANO párt a cseh parlamenti választásokat. Andrej Babis programja számtalan olyan kérdésre kínált megoldást, ami a cseh emberek mindennapjait érinti, miután az előző vezetés hibás döntéseit a saját pénztárcájukon érezték. A politikus sajtótájékoztatóján ismét megígérte: az első Csehország, csak aztán Ukrajna. 

Babis szerint első Csehország, csak utána jön Ukrajna
Babis szerint első Csehország, csak utána jön Ukrajna 
Babis újságírói kérdésre válaszolva elmondta: reméli, hogy Donald Trump amerikai elnök véget vet az Ukrajnában zajló háborúnak, természetesen az európai és NATO-vezetők részvételével.

A politikus ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy továbbra sem kívánja megtiltani a cseh cégeknek, hogy fegyvereket exportáljanak Ukrajnába, azonban jelen pillanatban az országban súlyos problémák vannak. „A rákgyógyszerek térítését megtagadta az állam, a tanárok fizetése kritikusan alacsony, az egyedülálló anyák megélhetési problémákkal küzdenek. Ebben a helyzetben az Ukrajna támogatására szánt pénzek helye a cseh embereknél van” – fogalmazott Babis.  

 

Csehországban indultunk a választáson ennek az országnak a jelöltei vagyunk és teljesíteni fogjuk a népünkért indított programot, mert az emberek megérdemlik, és mert ez a kormány, amely négy egész évre elfeledkezett róluk, csak a háborúról és Ukrajnáról beszélt

– nyomatékosította Babis. 

A párt vezetője egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatni fognak minden olyan kezdeményezést, ami valóban Európa biztonságáról szól, hiszen európai hazafiak, patrióták. Babis egyúttal megígérte: ő és pártja azt fogja csinálni, amiért megválasztották őket. 

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

