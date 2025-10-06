Andrej Babis: Teljesíteni fogjuk a programunkat! + videó

Óriási fölénnyel nyerte meg az ANO párt a cseh parlamenti választásokat. Andrej Babis programja számtalan olyan kérdésre kínált megoldást, ami a cseh emberek mindennapjait érinti, miután az előző vezetés hibás döntéseit a saját pénztárcájukon érezték. A politikus sajtótájékoztatóján ismét megígérte: az első Csehország, csak aztán Ukrajna.

Babis szerint első Csehország, csak utána jön Ukrajna

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Babis újságírói kérdésre válaszolva elmondta: reméli, hogy Donald Trump amerikai elnök véget vet az Ukrajnában zajló háborúnak, természetesen az európai és NATO-vezetők részvételével.

A politikus ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy továbbra sem kívánja megtiltani a cseh cégeknek, hogy fegyvereket exportáljanak Ukrajnába, azonban jelen pillanatban az országban súlyos problémák vannak. „A rákgyógyszerek térítését megtagadta az állam, a tanárok fizetése kritikusan alacsony, az egyedülálló anyák megélhetési problémákkal küzdenek. Ebben a helyzetben az Ukrajna támogatására szánt pénzek helye a cseh embereknél van” – fogalmazott Babis.