Rendkívüli

Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

Andrej Babis: Azt akarjuk, hogy a Cseh Köztársaság legyen a legjobb hely az EU-ban

Andrej Babis beszédében az ANO történelmi győzelmét hangsúlyozta. Nagyon örülök, hogy meggyőztük az embereket arról, hogy az ANO mozgalomnak világos elképzelése van országunk jövőjéről és világos programja van - fogalmazott a politikus.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 19:38
Andrej Babis Fotó: MICHAL CIZEK Forrás: AFP
„Nagyon boldogok vagyunk. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, mindenkinek, aki választott. Végül is ez az, amire törekedtünk. Ezért szeretnék köszönetet mondani minden szavazónknak. Nagyon örülök, hogy az ANO mozgalom történelmi eredményt ért el” – mondta győzelmi beszédében Andrej Babis. 

Andrej Babis
Andrej Babis Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Babis bejelentette, hogy az ANO egypárti kormány megalakítására törekszik, és tárgyalásokat kezdeményez a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Pártjával (SPD) és az Autósokkal, hozzátéve, hogy alig várja a találkozót Petr Pavel elnökkel. 
A politikus kiemelte: 

Ez a csapat eredménye, nagyszerű csapat vagyunk, köszönjük mindannyiuknak, köszönjük minden politikusunknak, köszönjük minden vezetőnknek, köszönjük minden regionális vezetőnknek és tagunknak. 


 

Babis úgy fogalmazott: 

Nagyon örülök, hogy meggyőztük az embereket arról, hogy az ANO mozgalomnak világos elképzelése van országunk jövőjéről és világos programja van.

Babis: Mindent megteszünk Csehországért

Azt akarjuk, hogy a Cseh Köztársaság legyen a legjobb hely az EU-ban. Ezt akarjuk. És mindent megteszünk érte

– mondta győzelmi beszédében Andrej Babis. 

Karel Havlícsek alelnök szerint az ANO elképzelhetőnek tartja a választások utáni együttműködést az Autósokkal, de kizárta a jelenlegi kormánypártokkal vagy a Kalózokkal való koalíciót. Nem spekulált az SPD esetleges támogatásáról, hangsúlyozva, hogy az ANO „vörös vonalai” között szerepel Csehország határozott tagsága az EU-ban és a NATO-ban. A leköszönő miniszterelnök és a Spolu koalíció vezetője, Petr Fiala gratulált az ANO-nak a győzelméhez. 

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

