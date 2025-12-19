Egyetlen mozdulat elég volt a százhalombattai parkolóban, azonnal gyanús lett a két fiatalember + videó

Egyetlen mozdulatból látták az érdi rendőrök egy százhalombattai parkolóban, hogy valami nem stimmel – írja a rendőrségi portál.

Egy százhalombattai áruház parkolójában figyeltek fel a rendőrök a napokban két fiatalra, akiknek a viselkedése az egyenruhások közeledtével látványosan megváltozott. A rendőrök közeledtére egyikük hirtelen egy átlátszó zacskót dobott a földre. A járőrök nem haboztak, azonnal intézkedtek ellenük. Hamar kiderült, hogy az elhajított csomagban 18 darab Canapuff nevű, akkumulátoros e-cigaretta-tartozék lapult.