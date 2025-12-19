csomagszázhalombattai parkolórendőr

Egyetlen mozdulat elég volt a százhalombattai parkolóban, azonnal gyanús lett a két fiatalember + videó

Volt náluk egy fehér boríték is.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 12. 19. 17:53
Illusztráció Fotó: Koapan Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyetlen mozdulatból látták az érdi rendőrök egy százhalombattai parkolóban, hogy valami nem stimmel – írja a rendőrségi portál.

Egy százhalombattai áruház parkolójában figyeltek fel a rendőrök a napokban két fiatalra, akiknek a viselkedése az egyenruhások közeledtével látványosan megváltozott. A rendőrök közeledtére egyikük hirtelen egy átlátszó zacskót dobott a földre. A járőrök nem haboztak, azonnal intézkedtek ellenük. Hamar kiderült, hogy az elhajított csomagban 18 darab Canapuff nevű, akkumulátoros e-cigaretta-tartozék lapult.

A 20 éves Sz. Máté hátizsákjából egy fehér boríték is előkerült, amiben egy elektromos cigaretta lapult. Persze ez pontosan olyan volt, mint a korábban eldobott csomagban lévők. A készülékhez egy ismeretlen összetételű folyadék is tartozott, szívókával ellátva. Sz. Máté elismerte, hogy korábban marihuánát fogyasztott, továbbá azt is, hogy az e-cigarettában található folyadék kábítószert tartalmaz, amelyet szintén használt.

Társa, a 19 éves K. Máté ruházatának átvizsgálásakor az alsóneműjéből került elő egy „CUBA” feliratú parfümösdoboz, amiben zöld kábítószergyanús anyag, két növényi gumó és egy dohányőrlő volt. K. Máté a járőröknek elmondta, hogy néhány órával korábban ő is marihuánát fogyasztott.

A rendőrök mindkét fiatalt előállították a kapitányságra, a droggyorstesztjük pozitív lett. Az Érdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt folytatja az eljárást a szabadlábon védekező gyanúsítottak ellen.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu