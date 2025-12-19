Így még soha nem találkozhattunk Liszt Ferenccel

A 2025-ös év fontos esztendő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér történetében: a légikikötő idén májusban ünnepelte fennállásának 75. évét. Erre az alkalomra a Vinci Airports hálózat részeként működő Budapest Airport egész éven át tartó, Liszt Ferencre és a repülőtér 75 éves történetére fókuszáló ünnepléssel készült. Az aktivitások sorát egy különleges alkotás átadása koronázta: december 19-én átadták a 2B Terminálon a Patrik Proško cseh művész által készített egyedi, háromdimenziós, a névadó zeneszerző-legendáról készült installációt.

A Liszt Ferenc installáció cseh alkotója Fotó: Havran Zoltán

Mint közölték, az alkotói folyamat során Proško kizárólag Liszt Ferencre jellemző, korhű elemeket használt.

A végső mű így több ezer hangszerből és alkatrészből, korabeli tárgyakból és a világhírű magyar zeneszerző életét, munkásságát és örökségét tükröző történelmi dokumentumból valósult meg.

Az alkotás úgynevezett anamorf technika, vagyis torzított perspektíva alkalmazásával készült, amelynek köszönhetően a néző aktív befogadására is szükség van: az installáció akkor „áll össze” vizuálisan értelmezhető képpé, ha szemlélője megtalálja a megfelelő nézőpontot.

Fotó: Havran Zoltán

A most átadott installáció méltó lezárása ennek a remek évnek. A jövő évtized nagy fejlesztései már a küszöbön állnak, a színfalak mögött a jövő repülőterét készítjük elő

– mondta az átadó ünnepségen Lóga Máté, a Budapest Airport Igazgatóságának elnöke.

Liszt Ferenc anamorfózisát egy színpadként képzeltem el, amely a zene keletkezésének teljes folyamatát bemutatja. A zeneszerző fejébe helyezett zongora az elméjét jelképezi, amelyben a kezdeti vízió szimfonikus költemények kottájává alakul

– foglalta össze a szobor elkészítésének körülményeit az alkotó, Patrik Proško, aki eddig több mint száz művészeti projektet hozott létre harminc országban, három kontinensen. Mint hozzátette, az installációban több mint százéves hangszereket, valamint a gyártási folyamatból származó alkatrészeket használt fel – így az installáció maga is egyfajta zenei műhely lett, amely Liszt zsenialitásának állít emléket, és bemutatja a művek születésének folyamatát az első ötlettől a kottázáson át az előadásig.