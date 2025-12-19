liszt ferencbudapest airportbudapestpatrik proškorepülőtér

Így még soha nem találkozhattunk Liszt Ferenccel

Az első világutazó zeneművész, Liszt Ferenc alakjához köthető egyedi, háromdimenziós műalkotással zárta 75. jubileumi évét a Budapest Airport. Patrik Proško szó szerint formabontó installációja a zeneszerző életéhez köthető korhű tárgyak felhasználásával készült.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 18:27
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2025-ös év fontos esztendő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér történetében: a légikikötő idén májusban ünnepelte fennállásának 75. évét. Erre az alkalomra a Vinci Airports hálózat részeként működő Budapest Airport egész éven át tartó, Liszt Ferencre és a repülőtér 75 éves történetére fókuszáló ünnepléssel készült. Az aktivitások sorát egy különleges alkotás átadása koronázta: december 19-én átadták a 2B Terminálon a Patrik Proško cseh művész által készített egyedi, háromdimenziós, a névadó zeneszerző-legendáról készült installációt.

Liszt Ferenc
A Liszt Ferenc installáció cseh alkotója Fotó: Havran Zoltán

Mint közölték, az alkotói folyamat során Proško kizárólag Liszt Ferencre jellemző, korhű elemeket használt. 

A végső mű így több ezer hangszerből és alkatrészből, korabeli tárgyakból és a világhírű magyar zeneszerző életét, munkásságát és örökségét tükröző történelmi dokumentumból valósult meg. 

Az alkotás úgynevezett anamorf technika, vagyis torzított perspektíva alkalmazásával készült, amelynek köszönhetően a néző aktív befogadására is szükség van: az installáció akkor „áll össze” vizuálisan értelmezhető képpé, ha szemlélője megtalálja a megfelelő nézőpontot.  

Liszt Ferenc installáció Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Fotó: Havran Zoltán

A most átadott installáció méltó lezárása ennek a remek évnek. A jövő évtized nagy fejlesztései már a küszöbön állnak, a színfalak mögött a jövő repülőterét készítjük elő

 – mondta az átadó ünnepségen Lóga Máté, a Budapest Airport Igazgatóságának elnöke.

Liszt Ferenc anamorfózisát egy színpadként képzeltem el, amely a zene keletkezésének teljes folyamatát bemutatja. A zeneszerző fejébe helyezett zongora az elméjét jelképezi, amelyben a kezdeti vízió szimfonikus költemények kottájává alakul

– foglalta össze a szobor elkészítésének körülményeit az alkotó, Patrik Proško, aki eddig több mint száz művészeti projektet hozott létre harminc országban, három kontinensen. Mint hozzátette, az installációban több mint százéves hangszereket, valamint a gyártási folyamatból származó alkatrészeket használt fel – így az installáció maga is egyfajta zenei műhely lett, amely Liszt zsenialitásának állít emléket, és bemutatja a művek születésének folyamatát az első ötlettől a kottázáson át az előadásig.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a 75 éves repülőtéren az első években naponta átlagosan 137-en utaztak, ma pedig 65 ezren, vagyis majdnem 500-szorosára nőtt az utasforgalom. Liszt Ferencről azt mondta, a zenéje határtalanul, világszerte összeköti az embereket, ő volt az első "világutazó" zeneművész.

Liszt Ferenc installáció Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Fotó: Havran Zoltán

A jubileumi évet a Budapest Airport egy Éves Partnertalálkozóval, majd a Zongora Napján megrendezett ünnepséggel indította. Májusban egy Liszt koncerttel folytatódott az ünneplés, amelyen a vállalat bemutatta a Magyar Állami Operaházzal együttműködésben készített pantomim előadást, és debütált az 1. Terminált ábrázoló, limitált kiadású LEGO szett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu