A baloldali elemző is kiakadt Magyar Péter húzásán, és cenzúrát emleget

Még egy baloldali elemző felháborodását is kiváltotta, hogy a bíróság betiltotta a Bors különszámát, mert Magyar Péter pártjának nem tetszett, hogy az újság ismertette a Tisza brutális megszorításokat ígérő adóterveit.

– Ha Magyar Péter már most jogi eszközzel eléri egy sajtótermék, a Bors különszámának terjesztésének bírói megtiltását, mi lesz majd, ha kormányfői hatalom kerül a kezébe? – vetette fel Nagy Attila Tibor a közösségi oldalán. Ez lesz majd a virágzó sajtószabadság? A Bors lapot nem kedvelem, de a cenzúrát sem – tette hozzá a politikai elemző.

Fotó: Bors

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a Tisza Párt elnöke arról posztolt, hogy a bíróság betiltotta a Bors különkiadását. A lap erre így reagált: „Magyar Péter legutóbbi facebookos kirohanásában újabb példátlan támadást intézett a szólás- és sajtószabadság ellen. A Tisza Párt a Fővárosi Törvényszéken egy eljárási hibáktól hemzsegő olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pró és kontra érveket felsorakoztató különszámát.”

A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

– hangsúlyozták.