Lázár János és Kocsis Máté már készül a szegedi háborúellenes gyűlésre

Az idei utolsó háborúellenes gyűlést szombaton tartják Szegeden. Az eseményen mások mellett Lázár János, Áder János és Orbán Viktor is színpadra lép.

Lázárinfó Orbánnal

– harangozta be az eseményt Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán.

Ott lesz Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is, aki tömören csak annyit írt: „holnap Szeged!” A frakcióvezetőt a gyűlés után több száz fős fórum várja Jászberényben.

Mint arról már írtunk, a digitális polgári körök (DPK) országjárásának idei utolsó állomásán Győr, Nyíregyháza és Mohács után ezúttal Szegeden találkozhatnak a DPK-tagok.

A rendezvényről élőben, folyamatosan frissülő cikkben tudósítunk a Magyar Nemzet online felületén szombat délelőtt 11 órától.