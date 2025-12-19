orbán viktorszegedlázár jánosmagyar nemzetfideszkocsis máté

Lázár János és Kocsis Máté már készül a szegedi háborúellenes gyűlésre

Különleges Lázárinfó várható: Orbán Viktorral beszélget az építési és közlekedési miniszter.

2025. 12. 19. 18:30
Az idei utolsó háborúellenes gyűlést szombaton tartják Szegeden. Az eseményen mások mellett Lázár János, Áder János és Orbán Viktor is színpadra lép.

Lázárinfó Orbánnal

– harangozta be az eseményt Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán.

Ott lesz Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is, aki tömören csak annyit írt: „holnap Szeged!” A frakcióvezetőt a gyűlés után több száz fős fórum várja Jászberényben.

Mint arról már írtunk, a digitális polgári körök (DPK) országjárásának idei utolsó állomásán Győr, Nyíregyháza és Mohács után ezúttal Szegeden találkozhatnak a DPK-tagok.

A rendezvényről élőben, folyamatosan frissülő cikkben tudósítunk a Magyar Nemzet online felületén szombat délelőtt 11 órától.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

