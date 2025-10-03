Gyurcsány leleplezi a gyilkos hazugságokat

Gyurcsány Ferenc több hónap után életjelet adott a Facebookon.

Gyurcsány Ferenc már saját néven írja új könyvét (Forrás: Facebook)

Szűkszavú bejegyzése alapján állítólag továbbra sem politizál, csak íróként fog megnyilvánulni ezentúl – persze a régi követői bázisát megtartva a közösségi médiában.

Ez az oldal már nem az az oldal. Nem csak a borító- és a profilkép változott meg, hanem a lényeg, a tartalom. Íróként mutatom meg új könyvemet, és persze mesélek az előzőről is. Hogy lesz-e szó politikáról? Nem. Ezt ígértem, ehhez tartom magam. Hamarosan akkor könyvről, könyvekről

– írta a volt baloldali kormányfő, a DK volt vezetője.

Gyurcsány eddig Kate Vargha álnéven írt egy könyvet, de borítóképének tanúsága szerint mostani új kiadványa már a saját nevén fog futni.

Bejelentkezésének vegyes lett a fogadtatása a követői között. Volt, aki azt szúrta oda, hogy:

A vér nem válik vízzé, Ferenc.

Más pedig azt javasolta, hogy a volt kormányfő inkább arra biztassa a kedvelőit: szavazzanak a Tiszára.

Emlékezetes, hogy Gyurcsány már a 2006-os őszödi beszédében is a jövőbeli tervek között említette a könyvírást, ám akkor még azt tervezte, hogy a baloldalról fog könyveket írni. A hozzászólók között volt, aki ezt a témát is hiányolta.