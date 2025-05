Kiderült Gyurcsány Ferenc titka, ezzel foglalkozik most a bukott pártvezér

Jelenleg otthon tartózkodik és második könyvét írja Gyurcsány Ferenc – árulta el a Partizánnak adott interjúban Sebián-Petrovszki László, aki a DK frakciójának az élén követte a bukott pártvezért. A Dobrev-párti politikus szerint Gyurcsány újabb krimiregényen dolgozik.

Gyurcsány távozását rengeteg homály fedi (Fotó: Kurucz Árpád)

Emlékezetes, hogy Gyurcsány már a 2006-os őszödi beszédében is a jövőbeli tervek között említette a könyvírást, ám akkor még azt tervezte, hogy a baloldalról fog könyveket írni.

Mint ismert, korábban már írt egy regényt, ami a Kathe Varga – édesanyja lánykori nevének az angol változata – írói álnéven jelent meg, de egy szakácskönyv is fűződik a nevéhez. Gyurcsány Ferenc még május 8-án intett búcsút a politikának, amit Dobrev Klára jelentett be. Ebből kiderült, hogy nemcsak a DK éléről és a közéletből távozik, hanem az is, hogy elválnak Dobrevvel.

Azóta szinte semmit nem lehetett tudni róla, számos találgatás övezte hirtelen visszavonulását, ahogy azt is, hogy mivel foglalkozhat a korábban rendkívül aktív pártvezér. Az utóbbi napokban még annyi derült ki Gyurcsányról, hogy a hivatalos Facebook-oldalát archiválták, a cégének, az Altus Portfólió Kft.-nek pedig a tizedére csökkent a bevétele.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)