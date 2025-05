Teljes erővel folytatódik Gyurcsány kitörlése a DK-ból, archiválták a Facebook-oldalát is

Ahogy arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, Gyurcsány Ferenc visszavonult a politikától. Emellett bejelentették, Dobrev Klárával külön képzelik el az életüket, és elválnak. A jelek szerint nemcsak a közéletből tűnik el, hanem a közösségi médiából is. Május eleje óta a Facebook-oldalán nem tett közzé új bejegyzést, oldala nevébe pedig belekerült az „archivált” felirat is – írt róla a Mandiner.

Dobrev űzte el Gyurcsányt? Fotó: MI/Mirkó István

Érdemesebb gyarapítani a hazát, mint meglopni.

– írja utolsó bejegyzésében az egykori bukott miniszterelnök, ami, valljuk be, tőle kissé furcsán hangzik. Gyurcsány Ferenc lemondatásával a DK 19-re lapot húzott, ugyanis legismertebb politikusukat próbálják most gőzerővel eltűntetni a párt környékéről, hátha így esélyt szerezhetnek arra, hogy 2026-ban bejussanak az Országgyűlésbe.