Magyar Péter teljesen elszabadult, sajátosan értelmezi a sajtószabadságot

Rendszeresen emlegeti a sajtószabadságot, ám interjúk szövegét íratja át, és kifogásolja, ha neki nem tetsző kérdést tesznek fel, hiányolja a médiamegkereséseket, ám közben számtalan meghívásnak nem tesz eleget. Újságírókat, médiumok tulajdonosait intzultája verbálisan, a vele baráti sajtót is rendszeresen támadja, és ha olyan kedve van, a stúdiót is otthagyja adás közben. A TISZA Párt elnöke érdekes viszonyt ápol a médiával – írja a Mandiner. A portál összegyűjtötte a legemlékezetesebb eseteit.

„Elküldtem a k**va anyjába ... leszarom a sok köcsögöt”

Magyar Péterről tavaly több hangfelvétel is nyilvánosságra került, és ezek közt van egy, amelynek tartalma kitűnően illusztrálja a politikus médiához való hozzáállását. Az ezen szereplő beszélgetések a TISZA Párt elnöke és volt barátnője, Vogel Evelin valamint Magyar és párttársai közt zajlanak. Magyar Péter ezeken arról beszél, hogy hogyan tervezi a politikai kommunikációt. „Ez opció. Ki tudod kerülni a kibaszott médiát! Én most elküldtem a kurva anyjába az ATV-t, lebasztam a mikrofont, hogy ide többet nem jövök.

Elküldtem a 444-et a k**rva anyjába. Az Indexet, és közben már több mint 100 ezer követőm van a Youtube-on. Ugye 300 valamennyi a Facebookon, és én direktben fogok kommunikálni az emberekkel, és pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt, úgy, ahogy van

– mondja Magyar a felvételen.

Dunába lökné az újságírókat a TISZA Párt elnöke

Mi is beszámoltunk az említett kiszivárgott hangfelvételről, amelyen azért vannak még érdekes mondatok. Magyar Péter például kijelenti, hogy az ATV-t nem fogja beengedni egy rendezvényükre, amit a többiek nehezményeztek, és próbálták lebeszélni. „Peti, ne csinálj ilyet...ne csinálj ilyet kérlek! Ne legyél Fidesz. Most nem az a kérdés, hogy kitartasz-e az álláspontod mellett, hanem az a kérdés, hogy miért nem vagy nagyvonalú? Miért ne jöjjenek be?” – fogalmazott egyikük, majd szóba került a Hír TV is.

Végül Magyar Péter azt mondja, hogy „belököm őket a Dunába”,

majd hozzáteszi, hogy „hogyha csinálnak bulit, oda bemehetnek. De ez az én bulim, és ide nem jöhetnek be!”.

Megtiltotta, hogy EP-képviselői nyilatkozzanak

Az is sokat elmond a TISZA pártelnökének kommunikációval kapcsolatos attitűdjéről, hogy az EP-választást követően róla kiszivárgott hangfelvételen – amelyen többek közt „agyhalottaknak” és „Soros-ügynököknek” nevezi párttársait, kijelentette, hogy megtiltotta az EP-képviselőinek, hogy nyilatkozzanak a sajtónak. „Hagyjál már! Leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik, no fucking way, senki, rajtam kívül. Mert itt 600 fajta sajtót van, meg minden” – mondja a felvételen Magyar.

Egyikük a fentiek ellenére mégis nyilatkozott Magyar szerint, erre úgy reagált,

Leírom neki magyarul... Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul [...] Mondom te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös ***-t csináltál?

A Tisza Párt elnöke a nyilatkozatok tiltását is megindokolta a hangfelvételen. Mint fogalmazott, szerinte „túl jól állnak”, tehát kollégái „csak ártani tudnak”. És „ott van az egész balos sajtó.”

Hatszor hívták a köztévébe, egyszer ment el, majd tüntetett

Magyar Péter rendszeresen sérelmezi, hogy nem kap elegendő médiamegkeresést. Különösen a közmédia felé jelezte ezzel kapcsolatban kifogásait. Tette mindezt annak ellenére, hogy az M1 6 alkalommal is meghívta valamely műsorába, ám a politikus ezek közül mindössze egyetlen invitálásnak tett eleget. Sőt, mindezt megfejelte azzal, hogy tüntetést szervezett a közmédia stúdiója elé, ám ezen a várakozásai ellenére mindössze pár ezer ember vett részt.

A TISZA Párt elnöke a rendezvényen odaszúrt a közmédiától független ATV Zrt. műsorvezetőjének, az épp 30. házassági évfordulóját egy külföldi nyaraláson megünneplő Szöllősi Györgyinek. „Épp elment valami egzotikus szigetre, mint egy rendes újságíró, aki aggódik a média függetlenségéért” – fogalmazott. Az ATV erre közleményben válaszolt, amelyben kiálltak megtámadott kollégájuk mellett.

Élő adás közben otthagyta az ATV stúdióját

Az ATV és Magyar Péter kapcsolatát az konfliktus terhelte meg, amely az Egyenes Beszéd című műsor tavalyi adásában eszkalálódott. Történt ugyanis, hogy a műsor elején Rónai Egon műsorvezető szembesítette a csatorna felé küldött megkereséseinek mennyiségét keveslő politikust egy dokumentummal, amelyben bizonyítékokkal alátámasztva részletezték, hány alkalommal invitálták meg műsoraikba a politikust, aki azonban ezek töredékének tett eleget.

Magyar Péter erre indulatosan ismételgetni kezdte, hogy „mi a kérdés szerkesztő úr?”, majd mikrofonjától megszabadulva az élő adás közben távozott a stúdióból.

Ezt követően közösségi információkat tett közzé az ATV-ről, annak tulajdonosáról, Németh Sándorról, valamint több munkatárs vallási hátteréről, amelyek új szintre emelték a konfliktust. A helyzetet tovább élezte, hogy Morvay Pétert – a csatorna egyik munkatársát – a politikus név szerint is megemlítette, és egykori III/III-as ügynökként azonosította. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az eset kapcsán jogsértést állapított meg, és felszólította Magyar Pétert, hogy törölje a közzétett adatokat.

Magyar Péter: „köcsögök, aljas, mocskos senkik, bohócok, propagandisták, hazaárulók”

Magyar Péter nem először fejezte ki, hogy mennyire nem kedveli az újságírókat, hiszen rendszeresen nyomást gyakorol az őt egyébként általában támogató balliberális sajtóra, ahogy a saját szavaival megfogalmazta, elküldte őket „a kurva anyjukba”. A politikus az említett sajtótermékek Facebookon közzétett róla szóló cikkeihez is rendszeresen ír sokszor a lapokat keményen támadó kommenteket.

A jobboldali újságírók természetesen még kevesebb jóra számíthatnak Magyar Pétertől, aki amellett, hogy általában nem engedi a közelébe a konzervatív újságírókat vagy nem válaszol érdemben a neki feltett kérdésekre beszédeiben

válogatott dehonesztáló jelzőkkel illeti, többek közt például „mocskos, aljas senkiknek”, „bohócoknak”, „propagandistáknak” és „hazaárulóknak” nevezi és személyükben támadja az őt kérdezőket.

De arra is volt példa, hogy egy riportert kigúnyoló videót tett közzé közösségi oldalán. Íme pár példa az említett kijelentésekről:

Riporter kezére csukta a kocsiajtót a TISZA elnöke

Szintén emlékezetes eset volt, amikor a Mandiner riportere, Móna Márk kampányának egyik állomáshelyén szerette volna meginterjúvolni a TISZA Párt elnökét, mire Magyar Péter érdemi válasz helyett beült az autójába, és kollégánk mikrofont tartó kezére csukta az ajtót, majd amikor ezt jelezte, mindössze annyit mondott, „akkor vegye ki onnan!”.

