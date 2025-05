Gyurcsányra rájár a rúd: újabb csapás érte az egykori pártvezért

Nincsenek túl jó hetei Gyurcsány Ferencnek. A volt miniszterelnök május 6-a óta teljesen eltűnt a közéletből, két nappal később felesége, Dobrev Klára bejelentette, hogy válnak és a Demokratikus Koalíciós elnöke minden pozíciójáról lemondott, visszavonul. Facebook-oldalát azóta archiválták is.

Gyurcsányra rájár a rúd mostanában (Fotó: Ladóczki Balázs)

Most pedig újabb rossz hír érkezett Gyurcsányról. A Mandiner kiszúrta, hogy felkerült az Igazságügyi Minisztérium portáljára cégének, az Altus Portfólió Kft.-nek a pénzügyi beszámolója. Ez alapján pénzügyileg sem túl jó időszakot zár Gyurcsány:

az Altus bevételei a tizedére csappantak és a 2023-as, 9,4 millió forintos adózott eredmény után tavaly már közel 7 millió forintos mínuszt termelt a cég.

Érdekesség, hogy válásának bejelentése óta Gyurcsány teljesen eltűnt, de a cége eredményéről egy nappal később, május 9-én rendelkezett a feltöltött dokumentumok alapján.

Mi a helyzet Gyurcsány vagyonával?

Korábban beszámoltunk róla: Gyurcsány Ferenc, ahogy tavaly, az idén is három ingatlant tüntetett fel vagyonnyilatkozatában. A pártvezér egy 50 négyzetméteres lakóház tulajdonosa Pápán, egy 3295 területnagyságú ingatlan tulajdonosa Kötcsén, illetve egy 161 négyzetméteres budapesti, második kerületi lakás tulajdonosa. A fővárosi épülethez – amelyben állítása szerint jelenleg is él – 162 négyzetméteres teraszrész is tartozik.

A politikusnak tavaly 18 millió forintnyi megtakarítása volt értékpapírban, az idén ezt már nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában.

A bukott miniszterelnök 57 milliós hiteltartozását 55 milliósra csökkentette 2025-re. Gyurcsány Ferenc tavalyi vagyonnyilatkozatához hasonlóan idén is tetemes pénzkövetelést tüntetett fel. A múlt évben egy 432 milliós lakásvásárlási előleget, egy 10 milliós kölcsönt, és egy másik, több mint 200 millió forintos kölcsönről szóló pénzkövetelést vallott be.

Az idén egy 210,36 millió forintos kölcsön szerepel, amelyet házastársával fele-fele arányban nyújtottak lakásvásárlásra, valamint még egy 46 milliós összeg.

A Demokratikus Koalíció egykori elnökének az Altus Portfólió Kft.-ből tavaly állítólag nem volt bevétele.

Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára válásával egyébként a magyar politikai élet egyik leggazdagabb párjának házassága bomlik fel. Noha jelentős a közös vagyonuk, még nem ismert, miképpen osztoznak meg rajta.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI)