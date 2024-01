Százmilliókból vett luxusingatlant Gyurcsány Ferenc – itt vannak a képviselők vagyonnyilatkozatai

Gyurcsány Ferenc vagyona csak hízik

Gyurcsány Ferenc 2023-as vagyonnyilatkozatában már feltüntette azt a II. kerületi luxusingatlant, amelyben 87/960 arányú tulajdonrészt szerzett (a részarány azért csak ennyi, mert egy luxus társasház egyik luxuslakásáról van szó).

Mostani nyilatkozatában 432 millió 390 forintos lakásvásárlási előleg szerepel.

Egyébként a dokumentum szerint a bukott miniszterelnök továbbra is jelentős vagyonnal rendelkezik.

A politikusnak 18 millió forintnyi megtakarítása van értékpapírban. Emellett pedig tulajdonosa egy pápai lakásnak, illetve ötven százalékban egy kötcsei családi ingatlannak.

A bukott miniszterelnök a tavalyi vagyonnyilatkozatához hasonlóan idén is tetemes pénzkövetelést tüntetett fel. 2022-ben a politikus 631,7 millió forintnyi, más szerződés alapján fennálló pénzkövetelést vallott be, ez 2023-ra 432 milliós lakásvásárlási előlegre, és több mint 200 millió forintos kölcsönre duzzadt. Gyurcsánynak kis mértékben, de sikerült csökkentenie a bankhitelét, 58,9 millió forintról, 57 millióra. Mindemellett a Demokratikus Koalíció elnöke a korábbi évekhez hasonlóan az Altus Portfólió Kft. tulajdonosa is, melyből havi bruttó egy–öt millió forintot vesz ki.