Terítéken a magyar adósság besorolása

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a hét első három napján közöl fontosabb adatokat. Hétfőn a kiskereskedelem augusztusi adatait ismerhetjük meg. Júliusban a kiskereskedelmi forgalom elmaradt a várakozásoktól: havi alapon 0,5 százalékkal csökkent a forgalom volumene, míg éves összevetésben 1,7 százalékkal növekedett – ez az ütem elmarad a fogyasztás második negyedéves ötszázalékos bővülésétől, ami arra mutat rá, hogy a fogyasztásbővülés egy jelentős része nem a magyar kiskereskedelemben jelenik meg – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Pénteken piaczárás után dönt a Standard and Poor’s a magyar adósság besorolásáról, ami azért érdekes, mert ennél a hitelminősítőnél vagyunk a három nagy közül a legalacsonyabb szinten

Fotó: AFP

Kedden az augusztusi ipari adatok első becslését ismerteti a KSH. Júliusban az ipari termelés a vártnál kedvezőbben alakult: havi alapon két százalékkal bővült, míg éves alapon a csökkenés az elmúlt hónapokban megszokottnál kisebb, egy százalék volt. Ebben persze szerepe lehetett a nyári leállások tavalyitól eltérő időzítésének, így a júliusi adatokat az augusztusiakkal együtt érdemes kezelni – mutatott rá.

Szerdán a szeptemberi inflációs adatok jelennek meg. Augusztusban az infláció az előző havival megegyezően, 4,3 százalékon alakult. Ez azt jelenti, hogy az infláció kívül esik a jegybanki célsávon, de nem kiemelkedően magas – persze az árrésstopok nélkül nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb lenne. Szeptemberben az infláció bázishatások miatt növekedhetett, 4,7 százalékra.

Kedden hozza nyilvánosságra a jegybank a nemzetközi tartalékok szeptember végi szintjével kapcsolatos előzetes adatait. Augusztus végén a nemzetközi tartalékok értéke 48,4 milliárd eurót tett ki, ami az előző hónaphoz és az egy évvel korábbihoz képest is jelentős, egyaránt 1,3 milliárd eurós növekedés.

Szerdán közli a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás szeptember végi helyzetéről szóló gyorstájékoztatóját. Augusztusban az államháztartás központi alrendserének hiánya 239,1 milliárd eurót tett ki. Ebben a hónapban az államháztartás általában hiányt halmoz fel – az előző két évben ennél is nagyobbat, így a mostani adat se nem különösebben jó, se nem különösebben rossz – kommentálta Regős Gábor.