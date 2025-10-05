Példátlan kizárás az F1-ben, így változott a Szingapúri Nagydíj rajtsorrendje

Nagy meglepetéssel zárult a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj időmérő edzése szombaton. A Mercedes pilótája, George Russell zárt az első helyén, ráadásul a második Max Verstappenre is közel két tizedet vert a brit pilóta. A vb-éllovas Oscar Piastri lett a harmadik, míg a másik Mclaren-versenyző, Lando Norrisnak az ötödik rajtkockával kellett beérnie. Az időmérő legnagyobb vesztese a két Williams-pilóta volt, mint utóbb kiderült.
Szingapúri Nagydíj: őrült este, így változott a rajtsorrend
Az előző futamon harmadik Carlos Sainz a 13., míg csapattársa, Alexander Albon a 12. helyen zárt a szingapúri kvalifikáción, így egyikük sem jutott be a Q3-ba. A konstruktőri versenyen ötödik csapatnak nagy érvágás volt ez, de ekkor még nem sejtették, hogy a szombati bukdácsolás itt még nem ér véget.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szombat este hozta nyilvánosságra, hogy mindkét Williams-versenyzőt utólag kizárták az időmérőről.
Miért zárták ki mindkét pilótát?
A közlemény szerint Sainz és Albon autóján is a hátsó szárny legfelső lapjával volt a gond, ugyanis a DRS aktiválása során a megengedett 85 milliméternél jobban kinyílt a szárny mindkét oldalán. A szabályok ilyen esetekben egyértelműek, ezért a Williams képviselői sok időt nem töltöttek az FIA-nál, ugyanis mindkét pilóta büntetése a diszkvalifikáció volt.
Az FIA indoklásáról szóló dokumentumában leírja: bár a Williams részéről állították, hogy a saját előzetes méréseiken megfelelt a nyitható hátsó szárny, nem vonták kétségbe az FIA ellenőrzését és módszerét, így elfogadták, hogy az alkatrész nem felelt meg a műszaki előírásoknak. Albon így 19., míg Sainz a 20. helyről indulhat, de az sem lenne meglepő, ha újabb változtatásokat eszközölne a Williams az autókon. Ebben az esetben a pilóták a bokszutcából indulhatnak .
A felügyelők még több esetet vizsgáltak, ugyanis a Q1 végén sárga zászló volt Pierre Gasly autójának meghibásodása miatt, ugyanakkor újabb büntetést nem osztottak ki.
A vasárnapi futam magyar idő szerint 14 órakor kezdődik a szingapúri éjszakában.