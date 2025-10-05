Rendkívüli

Drón- és rakétatámadások után Lengyelország riadóztatta a légierőt

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Példátlan kizárás az F1-ben, így változott a Szingapúri Nagydíj rajtsorrendje
WilliamsSzingapúri NagydíjCaros SainzAlexander Albon

Példátlan kizárás az F1-ben, így változott a Szingapúri Nagydíj rajtsorrendje

A Szingapúri Nagydíj időmérő edzését követően mindkét williamses pilóta, Alexander Albon és Carlos Sainz eredményét törölték, mivel autójuk hátsó légterelőjénél a megengedett 85 milliméternél nagyobb volt a rés. A két versenyzőt így a rajtrács végére sorolták. A Szingapúri Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 7:00
Carlos Sainz is a kizárás áldozata lett Szingapúrban Fotó: FAZRY ISMAIL Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy meglepetéssel zárult a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj időmérő edzése szombaton. A Mercedes pilótája, George Russell zárt az első helyén, ráadásul a második Max Verstappenre is közel két tizedet vert a brit pilóta. A vb-éllovas Oscar Piastri lett a harmadik, míg a másik Mclaren-versenyző, Lando Norrisnak az ötödik rajtkockával kellett beérnie. Az időmérő legnagyobb vesztese a két Williams-pilóta volt, mint utóbb kiderült. 

A Szingapúri Nagydíjon mindkét Williams a mezőny végéről indulhat
A Szingapúri Nagydíjon mindkét Williams a mezőny végéről indulhat  Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Szingapúri Nagydíj: őrült este, így változott a rajtsorrend

Az előző futamon harmadik Carlos Sainz a 13., míg csapattársa, Alexander Albon a 12. helyen zárt a szingapúri kvalifikáción, így egyikük sem jutott be a Q3-ba. A konstruktőri versenyen ötödik csapatnak nagy érvágás volt ez, de ekkor még nem sejtették, hogy a szombati bukdácsolás itt még nem ér véget.  

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szombat este hozta nyilvánosságra, hogy mindkét Williams-versenyzőt utólag kizárták az időmérőről. 

Miért zárták ki mindkét pilótát?

A közlemény szerint Sainz és Albon autóján is a hátsó szárny legfelső lapjával volt a gond, ugyanis a DRS aktiválása során a megengedett 85 milliméternél jobban kinyílt a szárny mindkét oldalán. A szabályok ilyen esetekben egyértelműek, ezért a Williams képviselői sok időt nem töltöttek az FIA-nál, ugyanis mindkét pilóta büntetése a diszkvalifikáció volt. 

Az FIA indoklásáról szóló dokumentumában leírja: bár a Williams részéről állították, hogy a saját előzetes méréseiken megfelelt a nyitható hátsó szárny, nem vonták kétségbe az FIA ellenőrzését és módszerét, így elfogadták, hogy az alkatrész nem felelt meg a műszaki előírásoknak. Albon így 19., míg Sainz a 20. helyről indulhat, de az sem lenne meglepő, ha újabb változtatásokat eszközölne a Williams az autókon. Ebben az esetben a pilóták a bokszutcából indulhatnak .

A felügyelők még több esetet vizsgáltak, ugyanis a Q1 végén sárga zászló volt Pierre Gasly autójának meghibásodása miatt, ugyanakkor újabb büntetést nem osztottak ki. 

A vasárnapi futam magyar idő szerint 14 órakor kezdődik a szingapúri éjszakában. 

Forma–1-es Szingapúri Nagydíj, időmérő
 

Első sor:  

George Russell (brit, Mercedes)  

Max Verstappen (holland, Red Bull) 

Második sor: 

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 

Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 

Harmadik sor: 

Lando Norris (brit, McLaren) 

Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 

Negyedik sor: 

Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 

Isack Hadjar (francia, RB) 

Ötödik sor: 

Oliver Bearman (brit, Haas) 

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 

Hatodik sor: 

Nico Hülkenberg (német, Sauber) 

Liam Lawson (új-zélandi, RB) 

Hetedik sor: 

Cunoda Juki (japán, Red Bull) 

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 

Nyolcadik sor: 

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 

Franco Colapinto (argentin, Alpine) 

Kilencedik sor: 

Esteban Ocon (francia, Haas) 

Pierre Gasly (francia, Alpine) 

Tizedik sor: 

Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 

Carlos Sainz (spanyol, Williams) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekliba

Tanulságos mese a libákról

Kondor Katalin avatarja

Egymást segítik a távolságok leküzdése érdekében, hogy mindegyikük célba jusson

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu