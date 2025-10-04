Varga BarnabásFerencvárosFradi

Mennyi pénzt ért Varga Barnabás fejese a Fradinak? Tippeljen!

Parádés győzelmet aratott a Ferencváros csütörtök este az Európa-ligában, Genkben győztek a zöld-fehérek 1-0-ra. Hogy mit jelent ez, és miként született a nagy siker, megtippelheti mai kvízünkben!

Munkatársunktól
2025. 10. 04. 6:35
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Mennyi pénzt keresett csütörtöki sikerével a Fradi, azaz mennyivel jutalmaz az UEFA egy győzelmet az EUrópa-liga csoportkörében?

 

               
       
       
       

