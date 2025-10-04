Mennyi pénzt ért Varga Barnabás fejese a Fradinak? Tippeljen!

Franciaország

Elege van a franciáknak: börtönbe zárnák a kitoloncolásra ítélt migránsokat

Franciaországban szinte mindenki egyetért abban, hogy a hatóságoknak őrizetbe kell venniük a kitoloncolási végzéssel rendelkező migránsokat, miután számos nagy horderejű gyilkosságot és nemi erőszakot követtek el olyan külföldiek, akiket ki kellett volna küldeni az országból, de ezt nem tették meg.