Kiderült, hol tart a balos értelmiség: megbékélés helyett káromkodó szónokok Puzsérék tüntetésén + videó

A „megbékélésmenetként” beharangozott demonstráció végül a politikai szembenállás újabb színterévé vált: Puzsér Róbert és támogatói Juhász Péter mellett vonultak ki a Kossuth térre, ám a kevés érdeklődőt vonzó eseményt inkább a trágár hangvételű felszólalások, semmint a polgári értékek határozták meg.

Gábor Márton
2025. 10. 06. 5:07
Fotó: Hatlaczki Balazs
A megbékélésmenetet lefújta, helyette a megosztó politikai szembenállás egyik szimbólumáért, Juhász Péterért szólította utcára Puzsér Róbert híveit. A megdöbbentően kevés érdeklődőt vonzó esemény legnagyobb problémája ugyanakkor nem a demonstrálók hiányában, hanem a felszólalások színvonalában volt keresendő. Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatóak. 

Szolidaritási tüntetés Juhász Péter mellett a Kossuth téren, demonstráció
Fotó: Polyák Attila

Jó példa erre Radics Péter youtuber beszéde is. A trágárkodása miatt elhíresült influencer ugyanis nem hazudtolta meg magát, kötőszóként használta a vállalhatatlan szavakat. 

Kénytelen voltam megint összeb∗szni valami szart

– így jellemezte saját beszédét Radics. Majd pedig nem sokkal később megjegyezte, 

Úgy elküldjük őket a büdös pics∗ba, hogy azt nem rakják ki az ablakba. 

Juhász Péter sem emelte az érte tartott esemény színvonalát. Egy ponton, amikor a kiolthatatlan ellenzéki lángról szónokolt, azt mondta, 

egy darab poroltó ehhez a tűzhöz, ku∗va kevés lesz. Kib∗szottul kevés lesz.

De Levitin Dávid, művésznevén csak Dave sem hasonult meg. A Tisza Párt előtt Márki-Zay Péterért élő-haló influencer az előre fölvett beszédében, otthona kényelméből azzal riogatott, 

mi lesz, ha egy szép napon tényleg megjelenik nálam is az ügyészség, vagy a TEK, vagy a fas∗om tudja, micsoda.

Szintén Dave ékesszólóan arra szólította fel a magyar kormányt, hogy hagyják el az elméjét, amikor azt mondta, 

tűnjön a fejemből, baz∗meg!

Amint arról már korábban is beszámoltunk, vasárnap délután Puzsér Róbert szolidaritási demonstrációt tartott, amelyen Juhász Péter mellett álltak ki a tüntetők a Kossuth téren. A publicista eredetileg ugyanerre az időpontra egy megbékélésmenetet hirdetett, ám a program végül 180 fokos fordulatot vett, miután a múlt héten házkutatást tartott az ügyészség Juhász Péter, a Szőlő utcai álhírbotrány egyik kulcsfigurájának lakásán. 

A demonstrációt szervezők szintén az ökölbe szorított kéz motívumot használják (Forrás: Facebook)

A demonstráción, amelynek a közösségi médiában meghirdetett eseményére tízezer ember reagált, végül a Kossuth téren alig egy-két ezer ember jelent meg, ráadásul már az első néhány szónoklat alatt kezdtek elszivárogni. A rendezvény célja látszólag a „szabadság védelme” volt, valójában azonban annak a politikusnak az igazolásában, mosdatásában merült ki, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője. 

Az egyik felszólaló, Tóth Jakab véleményvezér arról értekezett: Juhász Péter csupán egy áldozat, semmi köze a Szőlő utcai álhírbotranyhoz. Hasonló hangnemben szólalt fel Puzsér is, aki ugyancsak Juhászt mosdatta. Rácz Béla tovább is ment, amikor leszögezte: Juhász „nem bűnöző, hanem bátor ember”.

Az ellenzéki megmondóemberek felvonulására kevesen voltak kíváncsiak

Pankotai Lili is mikrofont ragadott, hogy elmondja: a nevelőotthonokban „gyerekeket vágnak a falhoz”, Semjén Zsoltnak meg azt üzente, hogy „bújjon el”. Hadházy Ákos az átláthatósági törvény szavazásának elhalasztásáról beszélt, kihangsúlyozta, hogy „a polgári ellenállás kevés, polgári engedetlenségre van szükség”.

Eközben a téren lézengők között megjelentek az adományládák, amelyekben az aktivisták Puzsér mozgalmának gyűjtötték a felajánlásokat.

Adományokat gyűjtenek Puzsér aktivistái (Forrás: Magyar Nemzet)

A tüntetők hangulatáról mindent elmond, hogy a beszédek közben folyamatosan távoztak az emberek a térről, Pajor Tamás színre lépéséig alig maradt valaki. Sickratman, azaz Paizs Miklós Charlie Kirk meggyilkolásáról beszélt minősíthetetlen hangnemben, amikor azt mondta: „Amerikában egy barom agyonlő egy másik barmot”, majd felszólalását természetesen Juhász mosdatásával folytatta.

A felszólalók között az igazi nagyágyú Látó János lett volna, a Zsolti bácsi-ügy informátora, aki szintén felszólalt Puzsér Róberték tüntetésén.

A férfi, akit valójában Lázok Jánosnak hívnak, korábban Juhász társaként szerepelt abban az ügyben, amelyben kitalált pedofil rémtettekről terjesztettek történeteket egy nem létező ózdi gyermekotthonról. A Kossuth téren tartott „beszéde” azonban annyira összefüggéstelen volt, hogy idézni sem igazán lehetett belőle.

Vélhetően a rendezvény fénypontjának szánták a rendezők a színpadra lépő Juhász Pétert, aki nem igazán hálálta meg a neki megelőlegezett bizalmat: a youtuber arról beszélt, hogy ő maga nem fél, majd a miniszterelnök családjáról tett minősíthetetlen kijelentéseket. Azzal folytatta: Semjén Zsolt lényegében „magára húzta” a Zsolti bácsi-ügyet, mondván, ő senkit nem nevezett meg podcastjában. 

Juhász beszédéből egyetlen dolog rajzolódott ki egyértelműen: semmilyen bizonyítéka nincsen felelőtlen, másokat besározó állításaira.

 

Lézengők a Kossuth téren (Forrás: Magyar Nemzet)

A demonstrációnak egyébként már a közösségimédia-oldala sem volt éppen békés jellegű. Puzsérék ugyanis egy radikális jelképpel, az ökölbe szorított kézzel hívták a támogatóikat utcára. Amint arról korábban beszámoltunk, az ökölbe szorított kéz ma leginkább az agresszív utcai aktivizmus, a gyűlölet és a megosztó politikai szembenállás szimbóluma, amely szorosan kötődik a radikális baloldali mozgalmakhoz. 

Borítókép: Puzsér Róbert (Fotó: Hatlaczki Balázs)

