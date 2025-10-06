Újabb aranyköpés az NB I megmondóemberétől, aki nem ad háromnál több esélyt

Révész Attila egy hete jelentette be: már nem a nyáron kinevezett Gerliczki Máté a Kisvárda edzője. A sportigazgató a DVTK elleni 1-0-s győzelem után beszélt a döntés hátteréről. Szerinte az NB I-ben nincs idő hosszú kísérletezésre, a kiegyenlített mezőnyben a legkisebb hibák is súlyos következményekkel járhatnak. Kiemelte, hogy nem mindig a taktikai tudás a döntő, hanem az a fegyelem, amit a játékosoknak nap mint nap be kell tartaniuk.

Jasmin Mesanovic volt a Kisvárda hőse a DVTK ellen, Révész Attila is dicsérte őt. A sportigazgató a közönséget megajándékozta egy aranyköpéssel

Ha három mérkőzésen keresztül nem készül fel tökéletesen egy szakember – akár szakmai, akár mentális téren –, azt már nem szoktam eltűrni

– fogalmazott Révész arra utalva, hogy három vereség után menesztette Gerliczki Mátét. A Kisvárda az NB I-ben a Debrecentől és az MTK-tól is kikapott, s ennél is nagyobb kudarc, hogy a Magyar Kupában kiesett az NB II-es Ajkával szemben.

Révész Attila újabb aranyköpése: a „barcelonázás”

Révész stílusára jellemző, hogy szívesen oszt meg szókimondó, gyakran emlékezetes megjegyzéseket a magyar futball világáról. A Diósgyőr elleni mérkőzés után sem fogta vissza magát: szerinte az edzők olykor túl sokat akarnak a játék szépségével foglalkozni, miközben elfeledkeznek az eredményességről.

– Hiába szeretnének az edzők barcelonázni, ha a magyar mezőny ezt nem teszi lehetővé, akkor abból csak bukás lehet. A keret adottságaihoz kell alkalmazkodni – így hangzik Révész Attila legújabb aranyköpése, ami nyilván szintén vitákat generál majd a magyar futballban.

Ki lehet Gerliczki Máté utódja Kisvárdán?

A vezetőedző kérdése természetesen a szurkolókat is foglalkoztatja. Révész elárulta, hogy két kiszemelt tréner is volt, ám mindketten másik NB I-es csapatra várnak, így nem valószínű, hogy Kisvárdán kötnek ki.

– Nem szeretnék nevet mondani, de van elképzelésünk, és szerintem ezen a héten már meg is tudjuk valósítani – jegyezte meg.

A sportigazgató úgy fogalmazott, hogy nem ad háromnál több esélyt egy edzőnek, mert a bajnokság túl szoros ahhoz, hogy elnéző legyen. Ez a filozófia szigorúnak tűnhet, de szerinte ez a biztosítéka annak, hogy a Kisvárda folyamatosan a középmezőnyben vagy annál előrébb maradhasson.