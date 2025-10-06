  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Újabb aranyköpés az NB I megmondóemberétől, aki nem ad háromnál több esélyt
Révész AttilaNB IGerliczki Máté„ barcelonázásKisvárda

Újabb aranyköpés az NB I megmondóemberétől, aki nem ad háromnál több esélyt

Három vereségi után újra győzött a Kisvárda: Mesanovic góljával 1-0-ra nyert a DVTK ellen a labdarúgó NB I 9. fordulójának zárómérkőzésén. A csapatot ismét Révész Attila irányította, aki megindokolta Gerliczki Máté menesztését, s újabb aranyköpéssel ajándékozta meg a szurkolókat: szerinte a „barcelonázás” a magyar edzők átka.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 7:01
A barcelonázás Révész Attila legújabb aranyköpése Forrás: Kisvárda FC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Révész Attila egy hete jelentette be: már nem a nyáron kinevezett Gerliczki Máté a Kisvárda edzője. A sportigazgató a DVTK elleni 1-0-s győzelem után beszélt a döntés hátteréről. Szerinte az NB I-ben nincs idő hosszú kísérletezésre, a kiegyenlített mezőnyben a legkisebb hibák is súlyos következményekkel járhatnak. Kiemelte, hogy nem mindig a taktikai tudás a döntő, hanem az a fegyelem, amit a játékosoknak nap mint nap be kell tartaniuk. 

Jasmin Mesanovic volt a Kisvárda hőse a DVTK ellen, Révész Attila is dicsérte őt. A sportigazgató a közönséget megajándékozta egy aranyköpéssel
Jasmin Mesanovic volt a Kisvárda hőse a DVTK ellen, Révész Attila is dicsérte őt. A sportigazgató a közönséget megajándékozta egy aranyköpéssel 

Ha három mérkőzésen keresztül nem készül fel tökéletesen egy szakember – akár szakmai, akár mentális téren –, azt már nem szoktam eltűrni

fogalmazott Révész arra utalva, hogy három vereség után menesztette Gerliczki Mátét. A Kisvárda az NB I-ben a Debrecentől és az MTK-tól is kikapott, s ennél is nagyobb kudarc, hogy a Magyar Kupában kiesett az NB II-es Ajkával szemben.

Révész Attila újabb aranyköpése: a „barcelonázás”

Révész stílusára jellemző, hogy szívesen oszt meg szókimondó, gyakran emlékezetes megjegyzéseket a magyar futball világáról. A Diósgyőr elleni mérkőzés után sem fogta vissza magát: szerinte az edzők olykor túl sokat akarnak a játék szépségével foglalkozni, miközben elfeledkeznek az eredményességről.

– Hiába szeretnének az edzők barcelonázni, ha a magyar mezőny ezt nem teszi lehetővé, akkor abból csak bukás lehet. A keret adottságaihoz kell alkalmazkodni – így hangzik Révész Attila legújabb aranyköpése, ami nyilván szintén vitákat generál majd a magyar futballban.

Ki lehet Gerliczki Máté utódja Kisvárdán?

A vezetőedző kérdése természetesen a szurkolókat is foglalkoztatja. Révész elárulta, hogy két kiszemelt tréner is volt, ám mindketten másik NB I-es csapatra várnak, így nem valószínű, hogy Kisvárdán kötnek ki.

– Nem szeretnék nevet mondani, de van elképzelésünk, és szerintem ezen a héten már meg is tudjuk valósítani – jegyezte meg.

A sportigazgató úgy fogalmazott, hogy nem ad háromnál több esélyt egy edzőnek, mert a bajnokság túl szoros ahhoz, hogy elnéző legyen. Ez a filozófia szigorúnak tűnhet, de szerinte ez a biztosítéka annak, hogy a Kisvárda folyamatosan a középmezőnyben vagy annál előrébb maradhasson.

Mesanovic jubileuma: 100. NB I-es meccs, győztes gól

A Diósgyőr elleni mérkőzés különleges volt Jasmin Mesanovic számára, aki századik NB I-es találkozóján pályára lépett, és góljával el is döntötte a három pont sorsát. A Kisvárda történetének századik hazai élvonalbeli mérkőzését így méltóképp ünnepelhette a közönség és a játékos is.

– Megérdemelte a gólt, hiszen rendkívüli munkát tett bele az elmúlt években. A dicsőségfalunkra felkerül a neve, mert a mentalitása és a csapatra gyakorolt hatása megkérdőjelezhetetlen – dicsérte Révész Attila a bosnyák támadót, aki így jubileumát emlékezetes módon pecsételte meg.

A Kisvárda ezzel a győzelemmel a tabella ötödik helyére lépett fel, és a válogatott szünet után a Kazincbarcika ellen folytatja bajnoki menetelését. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza

Lovagiatlan ügy a tiszásoktól

Megyeri Dávid avatarja

Valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.