Századik meccsén nyerőemberré vált a Kisvárda csapatkapitánya

A házigazda Kisvárda a 100. NB I-es meccsén szereplő Jasmin Mesanovic góljával legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó NB I kilencedik fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A hazaiak két elveszített bajnoki után javítottak, míg a vendégeknek megszakadt az öt kör óta tartó veretlenségi sorozata. A Kisvárda holtversenyben az MTK-val és a Győrrel az ötödik helyen áll a tabellán.

2025. 10. 05. 21:50
A Kisvárda Jasmin Mesanovic góljával győzte le a Diósgyőrt
A Kisvárda Jasmin Mesanovic góljával győzte le a Diósgyőrt Forrás: Facebook/Kisvárda FC
Miután kedden közös megegyezéssel távozott posztjáról Gerliczki Máté, az újonc Kisvárda vezetőedzője, a vasárnapi meccsre Révész Attila sportigazgató irányításával készült fel a csapat, és ő is ült le a hazaiak kispadjára.

A Kisvárda-Diósgyőr mérkőzésen inkább a harc mint a szép játék dominált.
A Kisvárda–Diósgyőr mérkőzésen inkább a harc, mint a szép játék dominált. Fotó: Facebook/Kisvárda FC

A Kisvárda kapitánya góllal ünnepelt

Közepes iramban kezdődött a találkozó, a házigazda átadta a területet a vendégeknek, és az ellentámadások lehetőségére várt. Bő negyedóra után jöttek is ezek az esélyek, előbb Matanovic ziccerét védte bravúrral Sentic, majd egy szögletet követően Chlumecky fejese után a kapufán csattant a labda. Hiába volt többet a labda a Diósgyőrnél, veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani, a beadások pontatlanok voltak, amúgy pedig többnyire jól zárt a hazai védelem.

A szünet után hosszú percekig eseménytelenül csordogált a mérkőzés, majd az 55. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda: Matanovic közeli próbálkozását még bravúrral védte Sentic, de a kipattanót 18 méterről visszaküldő Mesanovic lövésénél már utat talált a hálóba a labda. 

A csapatkapitány bosnyák légiós így góllal ünnepelte 100. NB I-es meccsét. 

A hátrányba került vendégek vezetőedzője, Vladimir Radenkovics három cserével reagált, de ez nem segített, lendületben maradt a hazai együttes, amely többször is veszélyeztetett. A játékrész derekától aztán ismét többet volt a labda a vendégeknél, de a fölényük ezúttal is meddőnek bizonyult, igazi helyzetig nem jutottak el, hiányzott az ötlet, a kreativitás. A várdaiak nem kockáztattak, magabiztosan őrizték előnyüket, s végül sikerült otthon tartaniuk a három pontot. A szabolcsi együttes az ötödik helyen áll az NB I tabelláján, és legközelebb az újonc Kazincbarcikához látogat majd.

NB I, 9. forduló:

péntek:
Kazincbarcika–MTK 3-1 (3-0), Mezőkövesd, 600 néző, jv.: Kovács. Gólszerzők: Kártik (12., 11-esből), Meshack (18.), Slogar (45+1.), illetve Németh K. (91.)

szombat:
Nyíregyháza–ZTE 3-1 (0-1), Nyíregyháza, 4250 néző, jv.: Zimmermann. Gólszerzők: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (86.p.), illetve Daniel Lima (36.)
Puskás Akadémia–Újpest 0-0, Felcsút, 1900 néző, jv: Bognár.
Debrecen–ETO 1-1 (0-0), Debrecen, 5000 néző, jv: Karakó. Gólszerzők: Dzsudzsák (49.), illetve Anton (66.)

vasárnap:
Ferencváros–Paks 2-2 (1-1), Groupama Aréna, 14071 néző, jv: Csonka. Gólszerzők: Varga (31.), Pesics (87.) illetve Pető (21.), Windecker (90+3, büntetőből)
Kisvárda–Diósgyőr 1-0 (0-0), Várkerti Stadion, 2240 néző, jv: Hanyecz. Gólszerzők: Mesanovic (55.)


A mérkőzés összefoglalója:

 

 



 

