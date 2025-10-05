Századik meccsén nyerőemberré vált a Kisvárda csapatkapitánya

Miután kedden közös megegyezéssel távozott posztjáról Gerliczki Máté, az újonc Kisvárda vezetőedzője, a vasárnapi meccsre Révész Attila sportigazgató irányításával készült fel a csapat, és ő is ült le a hazaiak kispadjára.

A Kisvárda–Diósgyőr mérkőzésen inkább a harc, mint a szép játék dominált. Fotó: Facebook/Kisvárda FC

A Kisvárda kapitánya góllal ünnepelt

Közepes iramban kezdődött a találkozó, a házigazda átadta a területet a vendégeknek, és az ellentámadások lehetőségére várt. Bő negyedóra után jöttek is ezek az esélyek, előbb Matanovic ziccerét védte bravúrral Sentic, majd egy szögletet követően Chlumecky fejese után a kapufán csattant a labda. Hiába volt többet a labda a Diósgyőrnél, veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani, a beadások pontatlanok voltak, amúgy pedig többnyire jól zárt a hazai védelem.

A szünet után hosszú percekig eseménytelenül csordogált a mérkőzés, majd az 55. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda: Matanovic közeli próbálkozását még bravúrral védte Sentic, de a kipattanót 18 méterről visszaküldő Mesanovic lövésénél már utat talált a hálóba a labda.

A csapatkapitány bosnyák légiós így góllal ünnepelte 100. NB I-es meccsét.

A hátrányba került vendégek vezetőedzője, Vladimir Radenkovics három cserével reagált, de ez nem segített, lendületben maradt a hazai együttes, amely többször is veszélyeztetett. A játékrész derekától aztán ismét többet volt a labda a vendégeknél, de a fölényük ezúttal is meddőnek bizonyult, igazi helyzetig nem jutottak el, hiányzott az ötlet, a kreativitás. A várdaiak nem kockáztattak, magabiztosan őrizték előnyüket, s végül sikerült otthon tartaniuk a három pontot. A szabolcsi együttes az ötödik helyen áll az NB I tabelláján, és legközelebb az újonc Kazincbarcikához látogat majd.



A mérkőzés összefoglalója:





