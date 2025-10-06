Két pasi meg egy kicsiAgymenőkCharlie Sheen

Elhunyt az Agymenők sztárja

Ötvenkét évesen meghalt Kimberly Hébert Gregory hollywoodi színésznő, akit többek között az Agymenők, a Két pasi meg egy kicsi és a Kib*zgatóhelyettesek című sorozatokból ismerhetünk - írja a Deadline.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 6:45
Fotó: Getty Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kimberly Hébert Gregory számos amerikai sitcomban szerepelt, többek között az Agymenők, a Két pasi meg egy kicsi és a Brooklyn Nine Nine címűekben. Feltűnt a Five Feet Apart című romantikus filmben, valamint a Vice Principals és a Gossip Girl sorozatokban is – foglalja össze a portál cikkében.

A népszerű nerdes sitcomban, az Agymenőkben Ms Davorát alakította egy epizódban, de leginkább Dr Belinda Brown szerepéből ismert a Vice Principals-ból. Több hollywoodi sztár is, köztük Walton Goggins is tisztelgett Kimberly emléke előtt:

„Tegnap elvesztettük az egyik legjobbat... az egyik legjobbat, akivel valaha dolgoztam. Kimberly Hebert Gregory. Megtiszteltetés volt számomra... szerencsém volt megismerni, hónapokat együtt dolgozni ezzel a királynővel a Vice Principals-ban. Senki más nem tudott úgy megnevettetni, mint ő. Igazi profi. Egy átkozott SOPRANO, aki soha nem tévesztett egy hangot sem. Hiányozni fogsz, barátom. Annyira, amennyire csak lehet.”

Kimberly exférje, Chester Gregory, akitől a színésznőnek egy fia született, Instagramon közölte a szomorú hírt: 

Sokkal több voltál, mint exfeleség, a barátom voltál. 

Fiunk, a dal, amit együtt írtunk, a fényed élő visszhangja. Rajta keresztül ragyogásod soha nem fog elhalványulni. Rajta keresztül a nevetésed mindig visszhangzik majd. Köszönök, Kimberly, minden együtt töltött pillanatot. Történetedet nem a küzdelem határozta meg, hanem a szépség, amit magaddal hordoztál.” Hozzátette: „Nyugodj békében, nyugodj békében, nyugodj abban a tudatban, hogy mindig szerettek. Kim... jól csináltad.”

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza

Lovagiatlan ügy a tiszásoktól

Megyeri Dávid avatarja

Valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.