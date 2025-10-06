Elhunyt az Agymenők sztárja

Kimberly Hébert Gregory számos amerikai sitcomban szerepelt, többek között az Agymenők, a Két pasi meg egy kicsi és a Brooklyn Nine Nine címűekben. Feltűnt a Five Feet Apart című romantikus filmben, valamint a Vice Principals és a Gossip Girl sorozatokban is – foglalja össze a portál cikkében.

A népszerű nerdes sitcomban, az Agymenőkben Ms Davorát alakította egy epizódban, de leginkább Dr Belinda Brown szerepéből ismert a Vice Principals-ból. Több hollywoodi sztár is, köztük Walton Goggins is tisztelgett Kimberly emléke előtt:

„Tegnap elvesztettük az egyik legjobbat... az egyik legjobbat, akivel valaha dolgoztam. Kimberly Hebert Gregory. Megtiszteltetés volt számomra... szerencsém volt megismerni, hónapokat együtt dolgozni ezzel a királynővel a Vice Principals-ban. Senki más nem tudott úgy megnevettetni, mint ő. Igazi profi. Egy átkozott SOPRANO, aki soha nem tévesztett egy hangot sem. Hiányozni fogsz, barátom. Annyira, amennyire csak lehet.”

Kimberly exférje, Chester Gregory, akitől a színésznőnek egy fia született, Instagramon közölte a szomorú hírt:

Sokkal több voltál, mint exfeleség, a barátom voltál.

Fiunk, a dal, amit együtt írtunk, a fényed élő visszhangja. Rajta keresztül ragyogásod soha nem fog elhalványulni. Rajta keresztül a nevetésed mindig visszhangzik majd. Köszönök, Kimberly, minden együtt töltött pillanatot. Történetedet nem a küzdelem határozta meg, hanem a szépség, amit magaddal hordoztál.” Hozzátette: „Nyugodj békében, nyugodj békében, nyugodj abban a tudatban, hogy mindig szerettek. Kim... jól csináltad.”