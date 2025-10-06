Köpönyeg huészaknyugati szélrétegfelhőzet

Kettészakad az ország: itt napsütés, ott viharos szél + videó

A köd és a rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, de a Dunántúlon továbbra is több lesz a felhő, míg keleten naposabb, szárazabb időre készülhetünk. A szél sokfelé erős, olykor viharos lesz. Kedden még többfelé borongós, szeles lesz az idő, szerdától azonban fokozatosan kisüt a nap, és csütörtökre már tavasziasan enyhe időjárás várható.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 6:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A reggeli köd és a rétegfelhőzet napközben fokozatosan megszűnik. A Dunántúlon több felhő várható, és ott helyenként futó zápor is kialakulhat. Keleten ezzel szemben szárazabb, naposabb időre van kilátás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. 

Hétfői délutáni időjárás a HungaroMet előrejelzéséből

Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak, kivéve az északkeleti és délnyugati tájakat. A délutáni órákban 13–18 fokot mérhetünk, késő estére pedig 5 és 12 fok közé hűl a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzéséből. 

Fokozatosan javul az időjárás, a hét közepén már több napsütés jön

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a következő napokban fokozatosan javul az időjárás, bár kedden még többfelé borongós és szeles időre kell készülni.

Kedden nyugaton esős, borongós idő várható, különösen a kora délutáni órákig. Az ország más részein ezzel szemben naposabb, gomolyfelhős idő lesz a jellemző. A szél többfelé élénken fúj majd, a hőmérséklet pedig 16–17 fokig emelkedik napközben.

Szerdán délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Csütörtökön a reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad.

Pénteken változóan felhős időszakokra készülhetünk a többórás napsütés mellett, elvétve kisebb záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, olykor erős széllökésekkel. Délután 15–20 fok valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Unger Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza

Lovagiatlan ügy a tiszásoktól

Megyeri Dávid avatarja

Valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.