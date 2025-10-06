Kettészakad az ország: itt napsütés, ott viharos szél + videó

A reggeli köd és a rétegfelhőzet napközben fokozatosan megszűnik. A Dunántúlon több felhő várható, és ott helyenként futó zápor is kialakulhat. Keleten ezzel szemben szárazabb, naposabb időre van kilátás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfői délutáni időjárás a HungaroMet előrejelzéséből

Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak, kivéve az északkeleti és délnyugati tájakat. A délutáni órákban 13–18 fokot mérhetünk, késő estére pedig 5 és 12 fok közé hűl a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzéséből.

Fokozatosan javul az időjárás, a hét közepén már több napsütés jön

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a következő napokban fokozatosan javul az időjárás, bár kedden még többfelé borongós és szeles időre kell készülni.

Kedden nyugaton esős, borongós idő várható, különösen a kora délutáni órákig. Az ország más részein ezzel szemben naposabb, gomolyfelhős idő lesz a jellemző. A szél többfelé élénken fúj majd, a hőmérséklet pedig 16–17 fokig emelkedik napközben.

Szerdán délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Csütörtökön a reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad.

Pénteken változóan felhős időszakokra készülhetünk a többórás napsütés mellett, elvétve kisebb záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, olykor erős széllökésekkel. Délután 15–20 fok valószínű.

