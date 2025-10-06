Döbbenetes fordulat az edzőváltás óta, újra NB I-es álmokat szövöget a kupagyőztes

A 49. percben sokan azt gondolhatták, eldőlt a meccs. Szolgai góljával 3-1-re vezetett a Szentlőrinc, amely irányította a játékot. Aztán a Kecskemét feltámadt, előbb Pálinkás góljával egy gólra felzárkózott, majd jött az igazán nagy fordulat. Milovanovics kiállítása nagy esélyt kínált Tímár Krisztián csapatának. Szabó Alex hatalmas távoli bombával egyenlített, amit a hazaiak edzője, a korábbi válogatott játékos, Waltner Róbert is kiemelt, majd a 89. percben Bolyki fejesből a győzelmet is megszerezte (3-4).

Katartikus győzelmet aratott Tímár Krisztián csapata, a Kecskemét Szentlőrincen az NB II 9. fordulójában Fotó: KTE

A maroknyi vendégtábor Tímár Krisztiánt méltatta, aki szombaton ünnepelte a 46. születésnapját. Bizony kijár a dicséret, mert a tavaly Nyíregyházáról elküldött, majd a Vidivel az NB II-be kiesett edző kisebb csodát tett Kecskeméten.

Tímár Krisztiánnal szárnyal a Kecskemét

Tímár Krisztián augusztus végén a menesztett Gera Zoltán örökébe lépett. Gerával 5 meccsen csupán 6 pontot szerzett a KTE, azóta viszont 4 bajnokin 10-et – úgy, hogy a Honvéd elleni meccs először félbeszakadt, új időpontban kellett befejezni –, ráadásul a Magyar Kupában kiverte az Újpestet. Ne feledjük, a KTE az MK-ban aratta fennállása legnagyobb sikerét, amikor 2011-ben megnyerte a sorozatot.

A sikeredző a szentlőrinci találkozó után elismerte, benne is sok érzés kavarog, majd elmondta, szerinte minek köszönhető a csapat sikerszériája.

– A legfontosabb, hogy a KTE megtanult győzni, mert 3-1 után sem adtuk fel. Kiemelném a cseréket, nagyon jól szálltak be, ez mutatja a keret mélységét is. Nagyon jó öltözőnk van, mindenki játszani és bizonyítani akar. A hármas csere után fordult meg a játék képe, illetve jött a kiállítás is, ami nagy esélyt adott nekünk, ezzel élni tudtunk. Szentlőrincen nagyon kevés csapat tud nyerni, ahogy 3-1-ről is kevesen fordítanak, így nagyon boldog vagyok. Örülök, hogy volt hitünk és tartásunk – értékelt Tímár Krisztián.

Cél a feljutás? Így áll az NB II

Kecskemét azzal a céllal vágott neki az idénynek, hogy egyből visszajusson az NB I-be. Gera Zoltán megkapta a lehetőséget a bizonyításra, de a bizalom hamar elillant. Tímás Krisztián gyorsan visszahozta a reményeket.