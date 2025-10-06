  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Döbbenetes fordulat az edzőváltás óta, újra NB I-es álmokat szövöget a kupagyőztes
Tímár Krisztiánlabdarúgó NB IIKecskemét

Döbbenetes fordulat az edzőváltás óta, újra NB I-es álmokat szövöget a kupagyőztes

Négy bajnokin három győzelem és egy döntetlen, ráadásul bravúr a Magyar Kupában. A Kecskemétre rá sem lehet ismerni, amióta Tímár Krisztián átvette a csapat irányítását. A KTE vasárnap katartikus sikert arattott, 3-1-es hátrányból fordított 4-3-ra Szentlőrincen, és már a negyedik az NB II-es tabellán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 6:00
Tímár Krisztián továbbra is veretlen a KTE-vel Forrás: KTE
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 49. percben sokan azt gondolhatták, eldőlt a meccs. Szolgai góljával 3-1-re vezetett a Szentlőrinc, amely irányította a játékot. Aztán a Kecskemét feltámadt, előbb Pálinkás góljával egy gólra felzárkózott, majd jött az igazán nagy fordulat. Milovanovics kiállítása nagy esélyt kínált Tímár Krisztián csapatának. Szabó Alex hatalmas távoli bombával egyenlített, amit a hazaiak edzője, a korábbi válogatott játékos, Waltner Róbert is kiemelt, majd a 89. percben Bolyki fejesből a győzelmet is megszerezte (3-4).

Katartikus győzelmet aratott Tímár Krisztián csapata, a Kecskemét Szentlőrincen az NB II 9. fordulójában
Katartikus győzelmet aratott Tímár Krisztián csapata, a Kecskemét Szentlőrincen az NB II 9. fordulójában Fotó: KTE

A maroknyi vendégtábor Tímár Krisztiánt méltatta, aki szombaton ünnepelte a 46. születésnapját. Bizony kijár a dicséret, mert a tavaly Nyíregyházáról elküldött, majd a Vidivel az NB II-be kiesett edző kisebb csodát tett Kecskeméten.

Tímár Krisztiánnal szárnyal a Kecskemét

Tímár Krisztián augusztus végén a menesztett Gera Zoltán örökébe lépett. Gerával 5 meccsen csupán 6 pontot szerzett a KTE, azóta viszont 4 bajnokin 10-et – úgy, hogy a Honvéd elleni meccs először félbeszakadt, új időpontban kellett befejezni –, ráadásul a Magyar Kupában kiverte az Újpestet. Ne feledjük, a KTE az MK-ban aratta fennállása legnagyobb sikerét, amikor 2011-ben megnyerte a sorozatot.

A sikeredző a szentlőrinci találkozó után elismerte, benne is sok érzés kavarog, majd elmondta, szerinte minek köszönhető a csapat sikerszériája.

– A legfontosabb, hogy a KTE megtanult győzni, mert 3-1 után sem adtuk fel. Kiemelném a cseréket, nagyon jól szálltak be, ez mutatja a keret mélységét is. Nagyon jó öltözőnk van, mindenki játszani és bizonyítani akar. A hármas csere után fordult meg a játék képe, illetve jött a kiállítás is, ami nagy esélyt adott nekünk, ezzel élni tudtunk. Szentlőrincen nagyon kevés csapat tud nyerni, ahogy 3-1-ről is kevesen fordítanak, így nagyon boldog vagyok. Örülök, hogy volt hitünk és tartásunk – értékelt Tímár Krisztián.

Cél a feljutás? Így áll az NB II

Kecskemét azzal a céllal vágott neki az idénynek, hogy egyből visszajusson az NB I-be. Gera Zoltán megkapta a lehetőséget a bizonyításra, de a bizalom hamar elillant. Tímás Krisztián gyorsan visszahozta a reményeket.

A KTE már a negyedik a tabellán, s a malmára hajtja a vizet hogy a 9. fordulóban a Vasas és a Honvéd sem tudott nyerni. Érdekesség, hogy Erős Gábor, az angyalföldiek mestere nem csalódottan, hanem elégedetten értékelt a Szeged elleni 0-0 után, úgy fogalmazott, ez az egy pont még sokat fog érni a végelszámolásnál.

NB II, 9. forduló:

  • Vasas–Szeged 0-0
  • Honvéd–Tiszakécske 1-1
  • Csákvár–Békéscsaba 1-1 
  • Ajka–Karcag 0-1
  • Videoton–Mezőkövesd 1-1
  • Budafok–Kozármisleny 2-2
  • BVSC–Soroksár 2-1
  • Szentlőrinc–Kecskemét 3-4

Az élcsoport: 1. Honvéd 19 pont, 2. Vasas 19, 3. Mezőkövesd 17, 4. Kecskemét 16. A teljes tabella itt tekinthető meg.

A Szentlőrinc–Kecskemét mérkőzés:


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza

Lovagiatlan ügy a tiszásoktól

Megyeri Dávid avatarja

Valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.