népligetBudapesti Fideszfőváros

Bűntanya lett az elhanyagolt Népligetből

Egészen elképesztő állapotok uralkodnak Budapest egyik legnagyobb összefüggő zöld területén – írja a Metropol. A Népliget a drogosok, prostituáltak, és a hajléktalanok birodalma lett. A főváros pedig széttárja a kezét, Karácsony Gergely főpolgármester többször belengette a közpark rendezését, ám az ígérgetésen túl nem történt semmi.

Forrás: Metropol2025. 10. 06. 7:07
Életkép a Népligetből (Forrás: Böröcz László Facebook-oldala)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ma a Népliget a prostituáltak, drogosok, hajléktalanok központja. A családok, sportolni vágyók messzire elkerülik – írja a Metropol. A lap megjegyzi: a szeméthegy amúgy is általános a Népligetben, amely nagyobb, mint a Városliget, ahová ma a nap bármely szakaszában jó szívvel ki lehet menni.

20210730 Budapest Népligetnél szipuzó férfi. Fotó: Máté Krisztián (MK) Ripost
Nem ideális sétahelyszín a Népliget Fotó: Máté Krisztián

 A drogosok előszeretettel lövik itt be magukat, hogy aztán önkívületi állapotba kerüljenek. A Népligetet átszelő Vajda Péter utcában, ahol egy pici parkoló van, általában nem autók állnak. 

 Ez a hely ma a prostituáltaké. Férfi és női szexmunkások is állnak itt, a nap szinte minden szakában.

– A Népliget a főváros legnagyobb közparkja, de sajnos az utóbbi években egyre elhanyagoltabbá vált. A városvezetés, akinek ez a feladata lenne, kampányról kampányra azt ígéri, hogy kezdenek vele valamit, miközben a ma a ligeti fák között leginkább drog, szemét és prostitúció van jelen. 

A különbség különösen szembetűnő, ha megnézzük a Városligetet, az ott megvalósult fejlesztéseket, amik viszont a kormány beruházásai voltak. 

Azt javasoltuk, hogy tartsunk egy közgyűlést a Népligetben, hogy Karácsony Gergelyék is lássák, milyen állapotok uralkodnak, mit kell elviselnie azoknak, akik kikapcsolódni szeretnének Budapest legnagyobb parkjában. A városvezető koalíció azonban homokba dugta a fejét és a Tisza közreműködésével ezt elutasították – mondta a Metropolnak Szécsényi Dániel, a fővárosi Fidesz-frakció képviselője.

Nem véletlen, mondja a képviselő. Karácsony Gergely főpolgármester 2019 óta ígéri, hogy rendbe teszi ezt a környéket. 2021-ben stratégiai tervet, 2022-ben ötletpályázatot, 2023-ban látványtervet is készíttetett erre, de ebből a mai napig nem lett semmi.

A közparkról készült képeket a Metropol oldalán nézhetik meg.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Életkép a Népligetből (Forrás: Böröcz László Facebook-oldala)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza

Lovagiatlan ügy a tiszásoktól

Megyeri Dávid avatarja

Valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu