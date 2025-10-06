Bűntanya lett az elhanyagolt Népligetből

Ma a Népliget a prostituáltak, drogosok, hajléktalanok központja. A családok, sportolni vágyók messzire elkerülik – írja a Metropol. A lap megjegyzi: a szeméthegy amúgy is általános a Népligetben, amely nagyobb, mint a Városliget, ahová ma a nap bármely szakaszában jó szívvel ki lehet menni.

Nem ideális sétahelyszín a Népliget Fotó: Máté Krisztián

A drogosok előszeretettel lövik itt be magukat, hogy aztán önkívületi állapotba kerüljenek. A Népligetet átszelő Vajda Péter utcában, ahol egy pici parkoló van, általában nem autók állnak.

Ez a hely ma a prostituáltaké. Férfi és női szexmunkások is állnak itt, a nap szinte minden szakában.

– A Népliget a főváros legnagyobb közparkja, de sajnos az utóbbi években egyre elhanyagoltabbá vált. A városvezetés, akinek ez a feladata lenne, kampányról kampányra azt ígéri, hogy kezdenek vele valamit, miközben a ma a ligeti fák között leginkább drog, szemét és prostitúció van jelen.

A különbség különösen szembetűnő, ha megnézzük a Városligetet, az ott megvalósult fejlesztéseket, amik viszont a kormány beruházásai voltak.

Azt javasoltuk, hogy tartsunk egy közgyűlést a Népligetben, hogy Karácsony Gergelyék is lássák, milyen állapotok uralkodnak, mit kell elviselnie azoknak, akik kikapcsolódni szeretnének Budapest legnagyobb parkjában. A városvezető koalíció azonban homokba dugta a fejét és a Tisza közreműködésével ezt elutasították – mondta a Metropolnak Szécsényi Dániel, a fővárosi Fidesz-frakció képviselője.

Nem véletlen, mondja a képviselő. Karácsony Gergely főpolgármester 2019 óta ígéri, hogy rendbe teszi ezt a környéket. 2021-ben stratégiai tervet, 2022-ben ötletpályázatot, 2023-ban látványtervet is készíttetett erre, de ebből a mai napig nem lett semmi.

