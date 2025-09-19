Fővárosi KözgyűlésSzentkirályi AlexandraBudapestFidesz-KDNPPetőfi hídönkormányzatBKV

Pocsék Petőfi híd, néptelen Népliget, izzó BKV-buszok: az LMBTQ-ügy már csak hab a tortán

Három fontos kérdéskörrel kellene sürgősen foglalkoznia a fővárosnak – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

2025. 09. 19.
Fotó: Kurucz Árpád
– A közösségi közlekedés Budapest mindennapi életének része, működtetése a főpolgármester elsődleges feladata, 

nem lehet politikai zsarolás eszköze,

ezért felszólítjuk Karácsony Gergelyt, hogy soha többé ne fenyegessen a közösségi közlekedés önhatalmú leállításával – kezdte a felsorolást Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője
Szentkirályi Alexandra Fotó: Mirkó István

A nyár folyamán számos problémára fény derült,

 például a Petőfi híd kritikus állapota is közbeszéd tárgya lett,

és a kormánypárti frakció álláspontja szerint az átkelőt haladéktalanul fel kell újítani. 

A városvezetés tárgyaljon újra minden forrásfelhasználási tervet, és biztosítsa, hogy a híd felújítása elsőbbséget élvezzen a kevésbé sürgető beruházásokkal szemben

– jelentette ki a frakcióvezető, aki arra is kitért, hogy Budapest dolgozóinak tisztességes bér jár. 

Álljunk ki a budapesti bérmegállapodás mellett, és rögzítsük a költségvetésben a bérek megőrzését és a munkakörülmények javítását!

– hangsúlyozta. 

A Fidesz–KDNP szerint a gyerekek jogai az elsők, ezért azt javasolják, hogy az önkormányzati épületekben is tiltsák meg minden olyan propagandaanyag terjesztését vagy rendezvény tartását, amelyek kiskorúak ideológiai vagy szexuális befolyásolására irányul.

Kihelyezett közgyűlést javasolnak a Népligetben 

– A Népliget nem lehet Budapest szégyenfoltja. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés októberi ülését a Népligetben tartsuk. Ez szimbolikus üzenet: a város vezetése nem elbújik a problémák elől, hanem szembenéz velük – mondta Szentkirályi Alexandra. 


Borítókép: fővárosi közgyűlés (Fotó: Kurucz Árpád)–

