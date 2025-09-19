prideLMBTQ +főváros

Megállítanák az LMBTQ-propagandát a fővárosban

Ne lehessen LMBTQ-propagandát folytatni fővárosi ingatlanokban – írta közösségi oldalán Janó-Veilandics Franciska, fővárosi képviselő. A Fidesz–KDNP politikusa aláhúzta: előterjesztést nyújtottak be erről a Fővárosi Közgyűlésnek. A javaslat egyezik a hatályos jogszabályokkal, amit a fővárosi önkormányzat nyáron szándékosan figyelmen kívül hagyott. Az előterjesztés kimondja: ne lehessen teret adni gyermekvédelmi törvénnyel ellentétes tevékenységeknek.

Nagy Orsolya
2025. 09. 19. 8:35
Karácsony Gergely a Budapest Pride-on Fotó: Csudai Sándor
– A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén javasoljuk, hogy ne lehessen a gyermekvédelmi törvénnyel ellentétes tevékenységet folytatni a fővárosi önkormányzat épületeiben. Beleértve az LMBTQ-tevékenységeket is – írja közösségi oldalán Janó-Veilandics Franciska, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője. 

Szivárványos zászló a Városházán (Forrás: Facebook)

Mint írta: a

 szülőknek joguk van ahhoz, hogy úgy neveljék a gyermekeiket, ahogy szeretnék.

Ennek értelmében olyan helyen, ahol gyermekek szülői felügyelet nélkül fordulhatnak meg, véletlenül se találkozhassanak olyan tartalmakkal, amelyek ideológiai vagy szexuális befolyással lehetnek a kiskorúakra.

Mint ismert: az LMBTQ-közösség élharcosaként fellépő Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal közösen szervezte meg a Budapest Büszkeség névre átkeresztelt rendezvényt, ami egyezett a Budapest Pride korábbi felvonulásaival és kapcsolódott a pride-hónaphoz fűződő rendezvényekhez. A vita azután robbant ki, hogy az Országgyűlés elfogadta: tilos olyan gyűlés megtartása, amely ellentétes a gyermekvédelmi törvényben foglaltakkal, ilyen például az LMBTQ-propaganda is.

A rendőrség megtiltotta a pride-ot, ennek ellenére a főpolgármester a törvényekkel szembe menve önkormányzati rendezvényként megtartotta a szivárványos felvonulást. 

 Karácsony leszögezte: ha valaki nem akarja szembesíteni a gyerekét a különböző szexuális orientációjú emberekkel, vigye el egy másik helyre a városban. A felvonulás után még a nyáron

Karácsony Gergelyt a betiltott rendezvény miatt kihallgatta a rendőrség, majd rabosította. 

Bár a felvonuláson a résztvevők ellen nem indul eljárás, a szervezőkre vonatkozóan a Készenléti Rendőrségi Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) továbbra is nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen. A főpolgármestert az eljáró nyomozó hatóság gyanúsítottként rövid úton idézte kihallgatásra. 

Emellett, a közösségi költségvetés ötletei között is fellelhető egy javaslat LMBTQ-közösségi ház létrehozására. Ami érdekes: bár a szavazás még tart, Karácsony már a nyáron ígéretet tett  az LMBTQ-szervezeteknek egy ilyen intézmény létrehozására.

Borítókép: Karácsony Gergely a felvonuláson (Fotó: Csudai Sándor)


