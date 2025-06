Gyermekek szeme láttára, a törvényekre fittyet hányva zajlott az idei Budapest Pride

De azok is szmebesülhettek a pride megbotránkoztató jelenteivel, akik nem mentek ki a felvonulásra. Ugyanis a pride hivatalos útvonala szerint a felvonulás legalább tíz játszótér mellett vagy közelében haladt el, miközben a belvárosi parkok vélhetően tele voltak gyermekes családokkal.

Míg a pride-on egy 15 éves gyermek megsérült, miközben a felvonulókat nézte, a sérült fiatalkorúhoz mentők érkeztek. A betiltott pride-vonulás éppen a Rudas fürdőnél haladt át, mikor a vonulókat néző 15 éves fiú felmászott az út menti korlátra, hogy jobban lásson, de leesett és megsérült a feje.

De gyermekek kezébe juthattak olyan kiadványok is pride-on, amelyek feminizáló és maszkulinizáló hormonok szedését népszerűsítik. Ezeket a Soros-hálózathoz köthető Háttér Társaság osztogatta a Budapest Pride-on. A pride-on az úgynevezett Szexpozitív Egysület is reklámozta magát, amelynek még a weboldalát is csak úgy lehet meglátogatni, ha a látogató nyilatkozik arról, hogy nagykorú,

miközben minden további nélkül standoltak a budapesti felvonuláson, ahová egyesek a gyermekeiket is helyesnek tartják kivinni.

A pride-dal egyidőben pedig egy önkielégítést végző férfit fogtak a rendőrök Budapest Belvárosában. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tudatta, hogy a 36 éves férfit, aki egy játszótér közelében önkielégítést végzett egy köztéri padon elfogták, és az V. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították.

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Fidesz-frakció közösségi oldalán megosztott a videót a botrányos résztvevőkről, a bejegyzéshez pedig azt írták, hogy

erre nincs szükség a budapesti utcákon.

Helytállt a rendőrség

Hivatalosan betiltották a pride-ot, a Szabadság hídnál pedig a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) és a Mi Hazánk Mozgalom ellentüntetői várták az LMBTQ-felvonulás résztvevőit, azonban a rendőrség nem hagyta, hogy káosz alakuljon ki.

Az egyenruhások példás módon végezték a munkájukat, ezzel megőrizve a rendet és a biztonságot, még úgy is, hogy a pride törvényellenesen zajlott le.

A rendőrség a fontosabb útvonalakat, és kereszteződéseket lezárta, és segítette a menetet. A pride-on résztvevő tudósítónk szerint ha a rendőrség időnként nem lépett volna közbe, hogy lassítsa a menetet, nagyobb baj is történhetett volna, mert az emberek egymást taposták.

Káosz és szervezetlenség

A szervezetlenség már a gyülekezőnél is tetten érhető volt, ugyanis már a Városháza parknál kisebb káosz alakult ki. Karácsony Gergelyék ugyanis nem gondoskodtak semmilyen árnyékot adó felületről ezért az emberek jobb híján egymás hegyén-hátán állnak néhány fa, illetve az épületek árnyékában.

Karácsony Gergelynek még az általa dédelgetett Pride-ot sem sikerült megszerveznie (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A pride résztvevőinek az első csoportja 17 órára ért a budai alsó rakpartra, ahol egy színpad, és rendőrök várták őket. A láthatóan kimerült emberek itt sem számíthattak sok segítségre a szervezőktől. Senki sem osztott vizet, és a tájékoztatás is elmaradt, csak a hangos zene szólt a hangfalakból. De voltak olyanok,akik a Deák téren ragadtak és nem tudtak elmozdulni onnan. Szervezőket nem láttak, senkitől sem tudtak segítséget kérni.

Mindez bizonyítja, hogy Karácsonynak még az általa dédelgetett pride-ot sem sikerült megszerveznie.

A szervezők nem gondoskodtak kellő számú mosdóról sem, mivel helyszíni tudósítónk szemtanúja volt, ahogy egy pride-párti tüntető éppen az Erzsébet híd alatt végezte a dolgát, mindenki szeme láttára.

A menet közben az útvonalon is módosítani kellett, ugyanis az ellentüntetők által a Szabadság híd helyett végül az Erzsébet hídon át haladt a pride a Műegyetemhez. De a rendőrség ezalatt is folyamatosan biztosította a rendet és a biztonságot.

Ukrajna is szóba került

A tömeg este hatra ért a Műegyetem elé felállított színpadhoz, ahol a nyíltan homoszexuális Steiner Kristóf és a közismert ellenzéki műsorvezető, Lilu egymás után hívta fel a színpadra a Budapest Pride-on részt vevő külföldi politikusokat, valamint Karácsony Gergelyt is. A főpolgármester a beszédében hitet tett nem csak az LMBTQ-propaganda, hanem Ukrajna mellett is.

Amikor a hatalom gúnyt űz egy nép szabadságharcából, akkor mi nem keverjük össze az agresszort az áldozattal és Ukrajna mellett állunk

– fogalmazott Karácsony a színpadon.

De a tömegben is feltűnt egy ukrán zászló az LMBTQ-lobogók tömkelegében.

Ukrán zászló a Pride-on (Fotó: Csudai Sándor)

A baloldal színe-java kint volt

Karácsony Gergely mellett több ellenzéki politikus teljesítette kötelességét, és elment a rendezvényre. A menet alatt a főpolgármester oldalán Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere mellett Kunhalmi Ágnes MSZP-s politikus volt, a párbeszédes Szabó Tímea és Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere is. De feltűnt a menetben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke is.

De sok külföldi is jelen volt, többek között a hírhedt klímaaktivista, újabban terroristákat támogató Greta Thunberg az Instagram-oldalán megosztott bejegyzésben tudatta, hogy ő is kint volt a Budapest Pride-on. De feltűnt a tömegben az ellenzéki tüntetések elmaradhatatlan alakja, „Égő Fáklya” néni is.

Egyvalaki hiányzott csak az összellenzéki dzsemboriról, mégpedig Magyar Péter, aki inkább lapított. Azonban a házi médiája, a Tisza Párt testvére által vezetett Kontroll.hu portál az egész pride-ot élőben közvetítette. De megjelent a Nézőpont intézet felmérése is, amely szerint Magyar Péter híveinek döntő többsége a pride pátján áll.

Borítókép: Budapest Pride (Fotó: Csudai Sándor)