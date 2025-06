Hormonkezelést propagáló kiadványokat osztogatott a pride-on a Soros-szervezet

Olyan kiadványokat osztogatott a Soros-hálózathoz köthető Háttér Társaság a Budapest Pride-on, amelyek feminizáló és maszkulinizáló hormonok szedését népszerűsítik. A kiadványok megtalálhatók a szervezet weboldalán keresztül is – írta meg a Mandiner.

Ez a brosúra a férfi hormonterápiáról szól, amely lehetővé teszi a születésekor nőként meghatározott emberek számára, hogy férfiasabb/kevésbé nőies fizikai jellemzőket alakítsanak ki

– olvasható a maszkulinizáló hormonok szedését népszerűsítő kiadványban.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Ugyanennek a szövegnek a fordítottja megtalálható a feminizáló hormonokkal foglalkozó brosúrában. Azt az útmutatójában még a Háttér Társaság is elismeri, hogy „Minden hormonterápia kifejthet tartós, visszafordítható és részben visszafordítható hatásokat.”

Azonban a „tranzícióban” van olyan, amikor már nincs visszaút, ráadásul ezekben az esetekben az illető végképp rá lesz szorulva a hormonok szedésére.

A Háttér Társaság ugyanis azt javasolja, „ha a petefészek vagy a herék eltávolításra kerülnek műtéti úton, folytatni kell a hormonok szedését; többek között az oszteoporózis (csontritkulás) kockázatának elkerülése érdekében”.

De a pride-on az úgynevezett Szexpozitív Egysület is reklámozza magát, amelynek még a weboldalát is csak úgy lehet meglátogatni, ha a látogató nyilatkozik arról, hogy nagykorú, miközben minden további nélkül standolnak a budapesti felvonuláson, ahová egyesek a gyermekeiket is helyesnek tartják kivinni.

Borítókép: Budapest Pride (Fotó: Hatlaczki Balázs)