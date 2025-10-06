Lázár János javaslatát még a jövő évi választások előtt elfogadhatják, nagy segítséget kaphatnak az önkormányzatok

– Jelentős segítséget kaphatnak az önkormányzatok, amennyiben a kormány elfogadja Lázár János javaslatát – mondta a lapunknak adott interjúban Szita Károly kaposvári polgármester, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke. Mint mi is beszámoltunk róla, szeptember elején az építési és közlekedési miniszter egy olyan javaslatot tett a kormány elé, amely szerint az önkormányzatok által befizetett szolidaritási hozzájárulás húsz százalékát költhessék a számukra nagyon fontos és ugyanakkor mindig kevés forrással rendelkező útfelújításokra.

Szita Károly a javaslat jelentőségének mértékét a saját városával szemléltette. Kaposvár szolidaritási hozzájárulási kötelezettsége 1,4 milliárd forint, amelyből – amennyiben elfogadják a javaslatot – 280 millió forintot kapnának vissza közvetlenül.

– Ez egy jelentős összegnek számít, amit pluszban utakra és a járdákra tudunk fordítani

– hangsúlyozta Szita, majd hozzátette: az MJVSZ folyamatosan tárgyal a kormánnyal, Lázár János javaslatát akár még a jövő évi választások előtt elfogadhatják.

Nem csak erről a javaslatról zajlik az egyeztetés a kormány érintett minisztereivel: Szita Károly attól függetlenül – ahogy a lapunknak korábban adott interjúban már elárulta – az MJVSZ elnökeként hosszú távon fontosnak tartja a szolidaritási hozzájárulási rendszer átalakítását is.

Azt szeretnék elérni, hogy az iparűzési adót beszedő településeknek ne kelljen az ebből arányosan befizetett szolidaritási hozzájárulás mellett még a Versenyképes járások program alapjához is hozzájárulni.

– A tárgyalásokban ezen a téren is történt előrelépés. Amennyiben sikerült megegyeznünk, a 2027. évi költségvetést már így fogják megtervezni – árulta el a polgármester.

Egyúttal Szita Károly ismét hangot adott nemtetszésének, miszerint még mindig folytatódik az az álszent politikai vita, amely arról szól, hogy kell-e szolidaritási hozzájárulást fizetniük az önkormányzatoknak. Emlékeztetett: ma hazánkban 844 olyan önkormányzat van a közel 3200-ból, amelyeknek olyan magas az iparűzésiadó-bevétele, hogy szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie.

– Ennek az éves összege 360 milliárd forint, amit az iparűzési adónak egy részéből fizetünk ki azért, hogy segítsük a szegényebb önkormányzatokat, amelyeknek nincs iparuk, nincsenek jelentős bevételeik.

Ők ebből a pénzből tudnak fejlődni, utakat javítani, támogatni az ott élőket. Most már gyakorlatilag csak a főváros az, amely még mindig azzal ágál, hogy ez igazságtalan. A polgármesterek többsége viszont ezt nem így látja, még azok sem, akiknek fizetniük kell – mondta.

A polgármester kitért arra is, milyenek a benyomásai eddig a Versenyképes járások programról. – Merem állítani, hogy Magyarország járásaiban a polgármesterek kilencven százalékban egyhangú és konszenzusos döntést hoztak a program rendelkezésre álló összegének felosztásában – jelentette ki, hozzátéve: ez így történt a Kaposvári járásban is. Elmondása szerint

számos olyan beruházás van, amire korábban a településeknek nem volt forrásuk, ám most megnyílt a lehetőség arra, hogy így pénzhez jussanak.

Példaként említette, hogy kerékpárutat fognak építeni Kaposvár és Kaposújlak között.

– Ez mintegy kétszázmillió forintos beruházás, amihez százmillió forintot sikerült elnyerni a programból. Ennek a terveit elkészítettük, a szerződés aláírása után megszerezzük a területeket, és jövőre neki is tudunk állni a kivitelezésnek – magyarázta a városvezető. Mint mondta, megvárják a program első esztendejének végét, a pozitívumokat és az esetleges negatívumokat is számbavéve.

– Egészen biztos vagyok benne, hogy ennek a programnak a további megléte továbbra is biztosítva lesz, a kormány a hosszabbítás mellett fog dönteni – szögezte le Szita Károly.