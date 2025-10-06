Harminc éve hunyt el Varga Béla

Varga Béla (1903. február 18.–1995. október 13.) szegényparaszti család gyermekeként látta meg a napvilágot a Győr vármegyei Börcsön. Édesapja Varga Ferenc gazdálkodó, édesanyja Somogyi Mária volt. A család hét-nyolc holdnyi földdel rendelkezett, a szülők öt gyermeket neveltek fel. Közöttük az elsőszülött volt Varga Béla, aki később – öccséhez, a jezsuita szerzetes Andorhoz hasonlóan – a katolikus papi pályát választotta. A családfő, Varga Ferenc az Osztrák–Magyar Monarchia altiszti iskoláját végezte el, s sokáig ebben a pozícióban szolgált. Németül kitűnően beszélt, de angolul is megtanult, mivel két alkalommal az Egyesült Államok területén volt kénytelen munkát keresni. Pennsylvaniában élt, németek lakta területen, s egy acélgyárban dolgozott. Többször fölmerült, hogy a családot is magával viszi, de felesége betegsége miatt erre nem került sor.

Varga Béla elemi iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd Győrött a bencés gimnáziumban tanult. Ott határozta el, mivel már akkor mindennap ministrált, és nagy hatással volt rá tudós történelemtanára, hogy a papi pályára lép. Egész életében arra törekedett, hogy falusi lelkészként szolgálja a magyar parasztságot. Úgy vélte ugyanis – sok kortársához hasonlóan –, hogy a magyarság nemzetfenntartó ereje a parasztság. Gyermekkorára később a következő szavakkal emlékezett. „Büszke vagyok, hogy szegénynek születtem, mert megtanultam szeretni a hazámat, a szegény embereket és megtanultam dolgozni. Úgy dolgoztam, mint szegény ember a hazámért, amelyért az életünket is feláldozhatjuk. Gazdag lenni soha nem akartam, csak annyit kívántam magamnak, hogy abból megélhessek, és tudjak másokon is segíteni. Példát kaptam a szülőfalumtól, az ott élő szegény emberektől. Egész életemben arra törekedtem, hogy megtanítsak mindenkit a hazaszeretetre.”

Az 1918–19-es események (a történelmi magyar állam megszűnése, a polgári forradalom csődje és a kommunista tanácsköztársaság diktatúrája) mélyen megrázták, ezért 1921-ben csatlakozott azokhoz a felkelőkhöz, akik Sopront és környékét igyekeztek Ausztriától visszaszerezni, és kikiáltották a kérészéletű – és inkább komikus, semmint valós államkísérletnek tekintendő – Lajtabánságot. Nem sokkal később Boldog IV. Károly király visszatérését is támogatta, fegyverrel harcolt a budaörsi csatában. A két háború között is monarchista maradt, támogatta a királyságot, mint államformát. Tegyük hozzá: ezzel olyannyira nem volt egyedül, hogy 1920-ban, Horthy Miklós kormányzóvá választása idején a püspöki karnak mindössze két olyan tagja volt (Prohászka Ottokár és Zadravecz István), aki támogatta, hogy a királyi trón ne kerüljön betöltésre. A katolikus püspökök akkoriban nemcsak monarchisták, de kifejezetten legitimisták voltak, vagyis a Habsburg-dinasztia trónigényét támogatták.

Ezeket az éveket követően Varga Béla a veszprémi szeminárium diákja lett, ahol tanulmányai végén Rott Nándor püspök szentelte pappá, s előbb egy faluba, majd Várpalota városába helyezte segédlelkésznek. Ezeken az állomáshelyein megtapasztalhatta a magyar falu problémáit (amelyeket persze gyerekkorábból már részben ismert) éppúgy, mint a városi munkássággal kapcsolatos komoly kihívásokat és a körükben megfigyelhető szociáldemokrata befolyást, amelyet igyekezett ellensúlyozni. Nem sokkal később Balatonboglár plébánosává nevezték ki. Ez fordulópontot jelentett az életében, hiszen a következő évtizedekben itt szolgált, s politikai orientációját és közéleti szereplését is ez az időszak alapozta meg. Megismerkedett a környéken birtokokkal rendelkező Gaál Gasztonnal, aki újjászervezte a Független Kisgazdapártot, amelynek – természetesen egyházi elöljárója engedélyével és támogatásával – Varga Béla is a tagja lett. A településen templomot építtetett, művelődési házat hozott létre, a második világháború idején pedig a lengyel menekülteknek szervezett iskolát, illetve adott szállást közülük sokaknak.