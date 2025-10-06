A Paks hőse szerint a Fradi nem érdemelt győzelmet a rangadón

Az FTC–Paks NB I-es rangadó 2-2-es döntetlennel záródott vasárnap délután. Noha a Fradi a a 87. percben megszerezte a vezetést Alekszandar Pesics révén, a hosszabbításban a videóbíró segítségével megítélt büntetővel Windecker József kiegyenlített a hosszabbításban, így 2018 után újra döntetlent játszottak a felek a Groupama Arénában. A Paks továbbra is veretlen a bajnokságban, az októberi válogatottszünetre fordulva négy pont az előnye a Debrecen és az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros előtt.

Az FTC–Paks rangadó után a vendégek lehettek az elégedettebbek Fotó: Ladoczki Balazs

A lefújás után Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a játékvezetőt kritizálta. Az ír 25 éves pályafutása során sosem látott ítéletnek nevezte a Paksnak megítélt büntetőt. Keane szerint ha ez tizenegyes volt, akkor egy meccsen öt-hat ilyet kéne befújni. Mindeközben Bognár György azt mondta, hogy sem a Paks, sem a Fradi nem érdemelt győzelmet a forduló rangadóján.