A Paks hőse szerint a Fradi nem érdemelt győzelmet a rangadón

Windecker József, a Paks középpályása a hosszabbításban értékesítette a videóbíró segítségével is megítélt büntetőt a Ferencváros ellen, így az FTC–Paks rangadó 2-2-es döntetlennel zárult. A lefújás után lapunknak nemcsak a vendégek hőse, hanem a korábbi paksi játékos, Ötvös Bence is értékelt.

2025. 10. 06. 5:26
Windecker József góljával egyenlített a Paks a 93. percben
Windecker József góljával egyenlített a Paks a 93. percben Fotó: Ladoczki Balazs
Az FTC–Paks NB I-es rangadó 2-2-es döntetlennel záródott vasárnap délután. Noha a Fradi a a 87. percben megszerezte a vezetést Alekszandar Pesics révén, a hosszabbításban a videóbíró segítségével megítélt büntetővel Windecker József kiegyenlített a hosszabbításban, így 2018 után újra döntetlent játszottak a felek a Groupama Arénában. A Paks továbbra is veretlen a bajnokságban, az októberi válogatottszünetre fordulva négy pont az előnye a Debrecen és az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros előtt

Az FTC–Paks rangadó után a vendégek lehettek az elégedettebbek
Az FTC–Paks rangadó után a vendégek lehettek az elégedettebbek   Fotó: Ladoczki Balazs

A lefújás után Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a játékvezetőt kritizálta. Az ír 25 éves pályafutása során sosem látott ítéletnek nevezte a Paksnak megítélt büntetőt. Keane szerint ha ez tizenegyes volt, akkor egy meccsen öt-hat ilyet kéne befújni. Mindeközben Bognár György azt mondta, hogy sem a Paks, sem a Fradi nem érdemelt győzelmet a forduló rangadóján. 

FTC–Paks: Windecker József szerint a végén még nyerhettek is volna

Az első hazai gólt szerző Varga Barnabás az M4 Sportnak elmondta, hogy a Paks nem akart focizni , bár ezt már megszokták Bognár György együttese ellen. 

A vegyes zónában lapunknak a büntetőt higgadtan értékesítő Windecker József elmondta, hogy az egyenlítés után még a meccset is megnyerhették volna. A középpályás egyébként a gólörömével magára haragította a fradistákat, akik sörrel is igyekeztek őt megdobálni. 

Hazai részről pedig az előző idényben még a Tolna vármegyeieket erősítő Fradi-játékos, Ötvös Bence értékelt. 

 

