Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Semmelweis EgyetemHankó Balázsvilágranglistaoktatásügy

Magyar egyetemek törtek a világ élvonalába, előkelő a helyezésük

Már 12 magyar egyetem szerepel a világ legjobb öt százalékában, közülük négy az első ezerben – derül ki a Times Higher Education friss listájából.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 13:16
A Semmelweis Egyetem már most is beférne a világ legjobb 100 egyeteme közé, az objektíven mérhető négy szakmai szempont alapján – fogalmazott Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, amikor ismertette, hogy a legfrissebb világranglistán előbbre léptek a magyar egyetemek.

Beregszász, 2025. szeptember 21. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által közreadott képen Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Gödöllőn augusztus 21-én, az István, a király című rockopera koncertelőadásán összegyűjtött több mint 10 millió forintos adomány átadásán a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2025. szeptember 21-én. Beregszász testvérvárosa Gödöllő. MTI/KIM/Bartos Gyula
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: KIM/Bartos Gyula)

Hankó Balázs a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Times Higher Education (THE) legfrissebb nemzetközi rangsorában 12 magyar egyetem is a világ legjobb öt százalékában szerepel.

A Semmelweis Egyetem különösen kiemelkedő eredményt ért el: a 272. helyen áll, ami azt jelenti, hogy a világ mintegy 30 ezer felsőoktatási intézménye közül a legjobb 1 százalékban található. Ezzel a pozícióval a Semmelweis a V4-es országok között is az első helyen végzett.

Hankó Balázs szerint az eredmény azt mutatja, hogy a magyar egyetemek sikeresek és folyamatosan fejlődnek, még Brüsszel akadályozása ellenére is, amely kizárta a magyar intézményeket az Erasmus+ és Horizont Európa programokból.

Az államtitkár hozzátette: a megújult egyetemi modell, valamint a Pannónia-ösztöndíjprogram és a HU-rizont támogatásai révén a magyar felsőoktatás tovább erősödik.

Biztos vagyok benne, hogy 2030-ra lesz magyar egyetem a világ száz legjobbja között

 – zárta bejegyzését Hankó Balázs.

Borítókép: Oktatás a Semmelweis Egyetemen (Forrás: Semmelweis Egyetem/Barta Bálint)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

