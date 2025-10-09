Magyar egyetemek törtek a világ élvonalába, előkelő a helyezésük

A Semmelweis Egyetem már most is beférne a világ legjobb 100 egyeteme közé, az objektíven mérhető négy szakmai szempont alapján – fogalmazott Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, amikor ismertette, hogy a legfrissebb világranglistán előbbre léptek a magyar egyetemek.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: KIM/Bartos Gyula)

Hankó Balázs a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Times Higher Education (THE) legfrissebb nemzetközi rangsorában 12 magyar egyetem is a világ legjobb öt százalékában szerepel.

A Semmelweis Egyetem különösen kiemelkedő eredményt ért el: a 272. helyen áll, ami azt jelenti, hogy a világ mintegy 30 ezer felsőoktatási intézménye közül a legjobb 1 százalékban található. Ezzel a pozícióval a Semmelweis a V4-es országok között is az első helyen végzett.

Hankó Balázs szerint az eredmény azt mutatja, hogy a magyar egyetemek sikeresek és folyamatosan fejlődnek, még Brüsszel akadályozása ellenére is, amely kizárta a magyar intézményeket az Erasmus+ és Horizont Európa programokból.

Az államtitkár hozzátette: a megújult egyetemi modell, valamint a Pannónia-ösztöndíjprogram és a HU-rizont támogatásai révén a magyar felsőoktatás tovább erősödik.

Biztos vagyok benne, hogy 2030-ra lesz magyar egyetem a világ száz legjobbja között

– zárta bejegyzését Hankó Balázs.

Borítókép: Oktatás a Semmelweis Egyetemen (Forrás: Semmelweis Egyetem/Barta Bálint)