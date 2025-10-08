Az elmúlt egy évben sokat léptünk előre a magyar kutatás és innováció területén is, hiszen a célunk az, hogy 2030-ra Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országának egyike legyen – mondta Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában hozzátette: nemcsak, hogy megújították a magyar kutatási hálózatot, hanem 18 milliárd forintos béremelést is biztosítottak.

Hankó Balázs a Semmelweis Egyetemen. Fotó: MTI/Kovács Attila

Mindemellett elindították a kutatási-kiválósági programot, ahol a tavalyi évhez képest megduplázták a rendelkezésre álló forrásokat negyvenmilliárd forint vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy egy-egy kutatási projekt háromszáz-négyszázmilliós támogatást is kaphat – ismertette a miniszter. Majd emlékeztetett: ezeken túl a doktori képzések ösztöndíját is megemelték úgynevezett kooperatív képzésekben, amelyek egyrészt az egyetemen, másrészt pedig a kutatóhelyeken is zajlanak.

Hankó Balázs felhívta a figyelmet egy újabb pályázati lehetőségre: 26 milliárd forint keretösszegben kiváló kutatási infrastruktúrákra lehet pályázni, megújulnak a kutatóterek, új kutatóeszközök érkeznek, amelyekkel a magyar tudomány a világ élvonalába kerül.

Ezzel a 26 milliárd forinttal biztosítják, hogy ne csak a kutatói bérek, hanem a kutatói környezet is megújuljon.

Egy-egy pályázat akár négymilliárd forintot is magában foglalhat. Így lesz Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országa között 2030-ra – hangsúlyozta a tárcavezető.