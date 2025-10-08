innovációHankó Balázstudomány

Így lesz Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országa között

A cél, hogy 2030-ra bekerüljünk a klubba.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 08. 15:01
Fotó: MTI/Kovács Attila
Az elmúlt egy évben sokat léptünk előre a magyar kutatás és innováció területén is, hiszen a célunk az, hogy 2030-ra Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országának egyike legyen – mondta Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában hozzátette: nemcsak, hogy megújították a magyar kutatási hálózatot, hanem 18 milliárd forintos béremelést is biztosítottak.

Budapest, 2025. szeptember 26. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (b), Bertalanné Balog Emese egyetemi adjunktus, a tanlabor vezetője és Antal István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja (j) a Kutatók éjszkája 2025 rendezvényen a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében 2025. szeptember 26-án. MTI/Kovács Attila
Hankó Balázs a Semmelweis Egyetemen. Fotó: MTI/Kovács Attila

Mindemellett elindították a kutatási-kiválósági programot, ahol a tavalyi évhez képest megduplázták a rendelkezésre álló forrásokat negyvenmilliárd forint vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy egy-egy kutatási projekt háromszáz-négyszázmilliós támogatást is kaphat – ismertette a miniszter. Majd emlékeztetett: ezeken túl a doktori képzések ösztöndíját is megemelték úgynevezett kooperatív képzésekben, amelyek egyrészt az egyetemen, másrészt pedig a kutatóhelyeken is zajlanak.

Hankó Balázs felhívta a figyelmet egy újabb pályázati lehetőségre: 26 milliárd forint keretösszegben kiváló kutatási infrastruktúrákra lehet pályázni, megújulnak a kutatóterek, új kutatóeszközök érkeznek, amelyekkel a magyar tudomány a világ élvonalába kerül.

Ezzel a 26 milliárd forinttal biztosítják, hogy ne csak a kutatói bérek, hanem a kutatói környezet is megújuljon.

Egy-egy pályázat akár négymilliárd forintot is magában foglalhat. Így lesz Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országa között 2030-ra – hangsúlyozta a tárcavezető.


Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

