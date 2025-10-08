  • Magyar Nemzet
Családasszisztensi mintaprogram indul a hátrányos helyzetű családok támogatására

A nemzeti kormánynak a magyar családok az elsők, minden megszülető gyereket értéknek tart, ezért is indul a családasszisztensi mintaprogram.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 08. 14:31
Fotó: MTI/Soós Lajos
Családasszisztensi mintaprogram indul 27 településen a hátrányos helyzetű, gyermeket váró és nevelő családok támogatására – jelentette be Sztojka Attila. A Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára közölte, a hetvenmillió forint kormányzati támogatással induló mintaprogram célja a védőnők mindennapi munkájának segítése, a családok életminőségének javítása és az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése.

Budapest, 2025. április 8. Sztojka Attila társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár beszédet mond a roma kultúra nemzetközi napja alkalmából tartott díjátadón, a Balázs János-díjak átadásán a Belügyminisztériumban 2025. április 8-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A családasszisztenseket a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) közfoglalkoztatás keretében alkalmazza a védőnők szakmai irányítása mellett, munkába állásukat megelőzően pedig részt vesznek egy hatvanórás felkészítő tanfolyamon – számolt be róla az államtitkár. Hozzátette: a családasszisztensek elsajátítják a védőnői tevékenység alapjait, megismerkednek a gyakorlati segítségnyújtás módszereivel, valamint szerepet vállalnak egészségnevelési és prevenciós programokban is.

A program célja továbbá a munkaerőpaci beilleszkedés előmozdítása,

így ha a 12 hónapos próbaidőszak alatt a kezdeményezés beválik, akkor országossá terjesztik, és foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazzák tovább az asszisztenseket – mondta el Sztojka Attila. Hozzátette: a mintaprogramban 34 családasszisztens 57 védőnői körzetben kezdi meg munkáját.

A nemzeti kormánynak a magyar családok az elsők, minden megszülető gyereket értéknek tart, ezért minden támogatást megad a gyerekek egészséges fejlődéséhez

– emelte ki az államtitkár. Ezt segítik a kora gyermekkori fejlesztést nyújtó Biztos Kezdet Gyerekházak, a tanulást segítő tanodák, az ingyenes közétkeztetés és az ingyenes tankönyvek – sorolta az államtitkár.

Sztojka Attila rámutatott, hogy a konzervatív szociálpolitika nem a segélyekben látja az esélyteremtést, mert – mint mondta – az konzerválja a szegénységet, hanem inkább az önálló életvitel kialakítását és elősegítését kell támogatni. Az államtitkár kitért arra is, hogy manapság sokan dolgoznak a keresztény értékek ellen, vannak, akik újra akarják definiálni a családot.

Mi, magyarok nem engedjük, hogy a család fogalmát eltorzítsák

– jelentette ki.

Révész János, Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője (OKFŐ) azt mondta, a hátrányos helyzetű családok támogatása mindenhol fontos, de Északkelet-Magyarországon, ahol elindul a program, különös létjogosultsága van. Az OKFŐ szakmai és erkölcsi támogatást ad, valamint országos szinten operatívan hangolja majd össze a program folytatását – tette hozzá.

Horváth János Sándor, a TEF főigazgatója úgy fogalmazott, a családasszisztensi szolgálat egy új társadalmi innováció, amely a hagyományokra épülve nyújt választ a társadalmi kihívásokra. A program világos esélypolitikai lépés is, amely megmutatja, hogy a közfoglalkoztatás több mint „tereprendezés és gereblyézés”, értékteremtő szerepe van, amely méltóságot adhat – tette hozzá.

Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke elmondta, hogy a családasszisztensi program a továbbfejlesztése a szervezetük által 2020-ban 17 bodrogközi településen elindított hasonló mintaprogramnak, amelynek köszönhetően azon a területen jobb lett a lakosság együttműködése az ellátókkal, többen vettek részt szűrővizsgálatokon, nőtt a beoltottak száma, csökkentek a megbetegedési és halálozási mutatók.

A sajtótájékoztató végén a családasszisztensi program elindításáról együttműködési megállapodást írt alá a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókorház, a TEF és az OKFŐ.

Borítókép: Sztojka Attila (Fotó: MTI/Soós Lajos)


