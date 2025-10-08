Családasszisztensi mintaprogram indul a hátrányos helyzetű családok támogatására

Családasszisztensi mintaprogram indul 27 településen a hátrányos helyzetű, gyermeket váró és nevelő családok támogatására – jelentette be Sztojka Attila. A Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára közölte, a hetvenmillió forint kormányzati támogatással induló mintaprogram célja a védőnők mindennapi munkájának segítése, a családok életminőségének javítása és az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A családasszisztenseket a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) közfoglalkoztatás keretében alkalmazza a védőnők szakmai irányítása mellett, munkába állásukat megelőzően pedig részt vesznek egy hatvanórás felkészítő tanfolyamon – számolt be róla az államtitkár. Hozzátette: a családasszisztensek elsajátítják a védőnői tevékenység alapjait, megismerkednek a gyakorlati segítségnyújtás módszereivel, valamint szerepet vállalnak egészségnevelési és prevenciós programokban is.

A program célja továbbá a munkaerőpaci beilleszkedés előmozdítása,

így ha a 12 hónapos próbaidőszak alatt a kezdeményezés beválik, akkor országossá terjesztik, és foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazzák tovább az asszisztenseket – mondta el Sztojka Attila. Hozzátette: a mintaprogramban 34 családasszisztens 57 védőnői körzetben kezdi meg munkáját.

A nemzeti kormánynak a magyar családok az elsők, minden megszülető gyereket értéknek tart, ezért minden támogatást megad a gyerekek egészséges fejlődéséhez

– emelte ki az államtitkár. Ezt segítik a kora gyermekkori fejlesztést nyújtó Biztos Kezdet Gyerekházak, a tanulást segítő tanodák, az ingyenes közétkeztetés és az ingyenes tankönyvek – sorolta az államtitkár.

Sztojka Attila rámutatott, hogy a konzervatív szociálpolitika nem a segélyekben látja az esélyteremtést, mert – mint mondta – az konzerválja a szegénységet, hanem inkább az önálló életvitel kialakítását és elősegítését kell támogatni. Az államtitkár kitért arra is, hogy manapság sokan dolgoznak a keresztény értékek ellen, vannak, akik újra akarják definiálni a családot.

Mi, magyarok nem engedjük, hogy a család fogalmát eltorzítsák

– jelentette ki.