Hatalmas segítséget kapnak a kistelepülések + videó

Kilencszázöt magyarországi település nyert pályázati támogatást a Magyar falu program legfrissebb kiírásán, összesen majdnem 10 milliárd forint értékben – közölte Gyopáros Alpár a közösségi oldalára feltöltött videójában. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta: ennek az összegnek egy kicsivel több mint a felét ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték a pályázók. Ezek lehetnek óvodák, iskolák, kultúrházak, bölcsődék, szociális intézmények, polgármesteri hivatalok, vagy bármilyen más, az önkormányzatok tulajdonában lévő épület felújítása – tette hozzá, azzal együtt, hogy összesen több mint 300 épület fog így megújulni.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kormánybiztos szólt arról, hogy az egyik legnépszerűbb pályázati alprogram a játszóterek és óvoda udvarok fejlesztése volt, „ami nem is csoda, hiszen egyre több gyermek születik a kistelepüléseken, és egyre többen érik már el az óvodás kort is”. Közlése szerint 170 település csaknem egymilliárd forint értékben építhet majd, vagy újíthat fel játszótereket.

Ugyanilyen népszerű volt a kommunális eszközbeszerzési pályázat is: majdnem 200 település másfél milliárd forint értékben szerezhet be ilyen eszközöket. Ennek az az oka, hogy azoknak a közmunkásoknak a döntő része, akik korábban segítettek az önkormányzatoknak a közterületek karbantartásában, elhelyezkedett a piaci szférában – magyarázta Gyopáros Alpár. Hozzátette: kommunális eszközök beszerzésével, e feladatok motorizálásával ugyanolyan hatékonyan tudják majd elvégezni az önkormányzatok a feladatot a jövőben.

Közlése szerint 77 település tanyagondnoki gépjárművet vagy falugondnoki kisbuszt vásárolhat a programnak köszönhetően.

Ez egy rendkívül fontos szolgáltatás a falvakban, és további jó hír, hogy mindazok a települések, amelyek 1000 és 1500 lélekszám közöttiek, jövő év január elsejétől már részesei lesznek a falugondnoki programnak

– hangsúlyozta kormánybiztos. Rámutatott, hogy egyéb más területekre is pályázhattak a kistelepülések, temetői kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztések végrehajtására, vagy valamilyen eszköz beszerzésére orvosi, oktatási, szociális feladataik végrehajtásához.