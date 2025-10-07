Magyar Falu Prorgamtámogatásfejlesztés

Hatalmas segítséget kapnak a kistelepülések + videó

Közel ezer település nyert pályázati támogatást a Magyar falu programon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 07. 11:42
Fotó: MTI/Vajda János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kilencszázöt magyarországi település nyert pályázati támogatást a Magyar falu program legfrissebb kiírásán, összesen majdnem 10 milliárd forint értékben – közölte Gyopáros Alpár a közösségi oldalára feltöltött videójában. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta: ennek az összegnek egy kicsivel több mint a felét ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték a pályázók. Ezek lehetnek óvodák, iskolák, kultúrházak, bölcsődék, szociális intézmények, polgármesteri hivatalok, vagy bármilyen más, az önkormányzatok tulajdonában lévő épület felújítása – tette hozzá, azzal együtt, hogy összesen több mint 300 épület fog így megújulni.

Budapest, 2025. március 27. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. március 27-én. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kormánybiztos szólt arról, hogy az egyik legnépszerűbb pályázati alprogram a játszóterek és óvoda udvarok fejlesztése volt, „ami nem is csoda, hiszen egyre több gyermek születik a kistelepüléseken, és egyre többen érik már el az óvodás kort is”. Közlése szerint 170 település csaknem egymilliárd forint értékben építhet majd, vagy újíthat fel játszótereket.

Ugyanilyen népszerű volt a kommunális eszközbeszerzési pályázat is: majdnem 200 település másfél milliárd forint értékben szerezhet be ilyen eszközöket. Ennek az az oka, hogy azoknak a közmunkásoknak a döntő része, akik korábban segítettek az önkormányzatoknak a közterületek karbantartásában, elhelyezkedett a piaci szférában – magyarázta Gyopáros Alpár. Hozzátette: kommunális eszközök beszerzésével, e feladatok motorizálásával ugyanolyan hatékonyan tudják majd elvégezni az önkormányzatok a feladatot a jövőben.

Közlése szerint 77 település tanyagondnoki gépjárművet vagy falugondnoki kisbuszt vásárolhat a programnak köszönhetően.

Ez egy rendkívül fontos szolgáltatás a falvakban, és további jó hír, hogy mindazok a települések, amelyek 1000 és 1500 lélekszám közöttiek, jövő év január elsejétől már részesei lesznek a falugondnoki programnak

– hangsúlyozta kormánybiztos. Rámutatott, hogy egyéb más területekre is pályázhattak a kistelepülések, temetői kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztések végrehajtására, vagy valamilyen eszköz beszerzésére orvosi, oktatási, szociális feladataik végrehajtásához.

A Magyar falu programban indulásától kezdődően több mint 1300 milliárd forintot fordítottunk a falvak fejlesztésére – ismertette. Majd hangsúlyozta: 

ezt a munkát is folytatni fogjuk. Hajrá falvak!


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Gyopáros Alpár (Fotó: MTI/Vajda János)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu