Nincs mese, az Európai Bizottságnak mennie kell!

A magyar egyetemisták ellen fordult a Tisza + videó

Magyar Péterék megint belerúgnának a magyar diákokba és kutatókba – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője, aki szerint a Tisza Párt olyan módosító javaslatot nyújtott be a 2026-os uniós költségvetéshez, amely sok tízezer magyar egyetemistát érint hátrányosan. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter közölte: a Tisza nem az egyetemisták, hanem Brüsszel mellé állt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 19:19
Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője MTI Fotószerkesztõség Purger Tamás
– A Tisza brüsszeli módra el akarja hazudni a magyar egyetemistáknak járó Erasmus-programot és el akarja lehetetleníteni a sikeres Pannónia ösztöndíjprogramot. Mindezt olyan kollárosan – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán megjelent videójában. Hankó Balázs úgy fogalmazott: „tudjuk, minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tiszának.”

Budapest, 2025. szeptember 20. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Sereglés 2025 című, 349 Kárpát-medencei település részvételével és együttműködésében zajló népművészeti rendezvénysorozat központi helyszínén, a Budai Várban 2025. szeptember 20-án. Mellette Sebő Ferenc népzenész, népzenetanár, a nemzet művésze. MTI/Hatházi Tamás
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

A miniszter felidézte: Brüsszel még 2022 végén zárta ki jogtalanul a magyar egyetemistákat és a magyar kutatókat az Erasmus- és Horizont-programból. Az Országgyűlés Brüsszel javaslataira törvénymódosítással reagált, a kormány pedig elindította a sikeres Pannónia-programot, amelyben az elmúlt tanévben 8115-en jutottak ki nemcsak Európa, hanem a világ vezető egyetemeire – ismertette.

– De mit is tartalmaz a módosító, hogy tisztán, és ne tiszán lássunk? – tette fel a kérdést Hankó Balázs. Mint mondta,

a Tisza által az Európai Parlamentnek benyújtott módosító egyetért a magyar egyetemisták és kutatók brüsszeli kizárásával.

Egyetért azzal, hogy a magyar egyetemi alapítványok kuratóriumaiból a rektorokat és az egyetemi professzorokat zárják ki, és egyetért azzal is, hogy NGO-k mondják meg, kik lehetnek magyar rektorok, magyar dékánok, a kuratóriumok tagjai.

Hankó Balázs kiemelte: a módosító ráadásul a hallgatók kedvencévé vált Pannónia-programot is el akarja lehetetleníteni azzal, hogy a brüsszeli jogtalan kizáró döntésnek való megfelelést várja el.

– Sőt, álságos, hazug módon pedig egy olyan virtuális keretet akar létrehozni az Erasmus-programban, amely nem kötődik a magyarokhoz, sőt másodrendű jogosultságokat biztosít csak. Valamint messze a Pannónia-program keretének felét sem éri el – mutatott rá a tárcavezető.

Mint mondta, a háttérben igazából az áll, hogy a Tisza ahelyett, hogy a magyar egyetemeket, egyetemistákat támogatná, Brüsszel pártján áll. Mert egy hónappal ezelőtt a hat egyetem pere Luxemburgban egyértelművé tette, hogy Brüsszel uniós jogot sértett, és a kizárás minden szakmai alapot nélkülöz, és semmilyen vizsgálat nem támasztja alá a döntés indokait.

A Tisza nem az egyetemeket, hanem Brüsszelt támogatja. Nem az egyetemisták mellé állt, hanem Brüsszel mellé állt

– hangoztatta a tárcavezető. 

– Mi a magyar egyetemisták és kutatók jogos jussát akarjuk vissza. Mi a Pannónia-program sikerét és a HU-rizon program sikerét visszük tovább – mondta videójában Hankó Balázs.

 

Deutsch Tamás: A Tisza Párt sok tízezer magyar egyetemistára támad rá

Megint belerúgnának a magyar diákokba és kutatókba Magyar Péterék – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz európai parlamenti képviselőjének tájékoztatása szerint Kollár Kinga egy olyan módosító javaslatot nyújtott be a 2026-os uniós költségvetéshez, amelyikkel a brüsszeli hatalomgyakorlókkal együtt ütik-vágják a magyar egyetemistákat.

A módosító javaslat

  • egyrészt fenntartja a magyar egyetemisták tízezreinek az Erasmus-programból való törvénytelen kizárását,
  • másrészt nem védi meg a magyar egyetemisták Erasmus támogatására fordítandó európai pénzeket,
  • harmadrészt az Erasmus-programból való kizárásra megoldást jelentő magyar programot, a Pannónia ösztöndíjprogramot pedig megtámadja

– sorolta a politikus.

De mesterkedjenek bárhogyan is, meg fogjuk védeni a magyar egyetemistákat Brüsszel és a Tisza támadásaival szemben

– szögezte le Deutsch Tamás.

 

               
       
       
       

Borítókép: Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Egy mondat a jelenről

Bayer Zsolt avatarja

Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.

