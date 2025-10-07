Harmincezer kollégista életét teszik komfortosabbá

Harminc felsőoktatási kollégiumot korszerűsítenek 317 millió forintból, mintegy harmincezer kollégista életét téve komfortosabbá – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Kollégiumi fejlesztéseket jelentett be Varga - Bajusz Veronika államtitkár ( Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Varga-Bajusz Veronika sajtótájékoztatóján emlékeztetett:

a kollégista hallgatók 73 százaléka elégedett, de ahhoz, hogy ez így maradjon, szükséges, hogy korszerűbbé tegyék a kollégisták mindennapjait, ezért hirdették meg a felsőoktatási intézmények kollégiumai számára a Kollégisták Középpontban 2025 pályázatot.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a kollégiumok

bútorokat,

mosógépet,

ágyneműt,

konyhafelszerelést

vásárolhatnak a támogatásból, hogy a kollégisták a tanulmányaikra és a közösségi életre tudjanak koncentrálni.

Varga-Bajusz Veronika jelezte, a napokban értesítik a nyertes pályázókat, és a támogatási szerződés aláírását követően utalják a pénzt is.

Elmondta azt is, hogy a felsőoktatási intézmények számára kiírt pályázatot eredetileg 300 millió forint keretösszeggel hirdették meg, de a sok jó pályázat nyomán a keretösszeg megemeléséről döntöttek.