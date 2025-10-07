Harmincezer kollégista életét teszik komfortosabbá

Rendkívüli

Összesen 317 millió forintból harminc felsőoktatási kollégiumot korszerűsít a kormány. A nyertes felsőoktatási intézményeket a napokban értesítik.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 07. 15:56
Shutterstock
Harminc felsőoktatási kollégiumot korszerűsítenek 317 millió forintból, mintegy harmincezer kollégista életét téve komfortosabbá – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Budapest, 2025. szeptember 29. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára sajtótájékoztatót tart a megújított szakképzésbe érkező forrásokról, a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. szeptember 29-én. Idegennyelvi képzést támogató és ágazati képzőközpontok létrehozását segítő projekttel járul hozzá a szakképzés erősítéséhez a kormány összesen 15 milliárd forint értékben - hangzott el a sajtótájékoztatón. MTI/Kocsis Zoltán
Kollégiumi fejlesztéseket jelentett be Varga-Bajusz Veronika államtitkár (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Varga-Bajusz Veronika sajtótájékoztatóján emlékeztetett:

a kollégista hallgatók 73 százaléka elégedett, de ahhoz, hogy ez így maradjon, szükséges, hogy korszerűbbé tegyék a kollégisták mindennapjait, ezért hirdették meg a felsőoktatási intézmények kollégiumai számára a Kollégisták Középpontban 2025 pályázatot.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a kollégiumok

  • bútorokat,
  • mosógépet,
  • ágyneműt,
  • konyhafelszerelést

vásárolhatnak a támogatásból, hogy a kollégisták a tanulmányaikra és a közösségi életre tudjanak koncentrálni.

Varga-Bajusz Veronika jelezte, a napokban értesítik a nyertes pályázókat, és a támogatási szerződés aláírását követően utalják a pénzt is.

Elmondta azt is, hogy a felsőoktatási intézmények számára kiírt pályázatot eredetileg 300 millió forint keretösszeggel hirdették meg, de a sok jó pályázat nyomán a keretösszeg megemeléséről döntöttek.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)

               
       
       
       

