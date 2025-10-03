„A Neumann János Egyetem Kecskemét és térségének meghatározó egyeteme. Gazdasági kapcsolatai, valamint folyamatosan bővülő képzési kínálata révén támogatja és erősíti a térség gazdaságát, és segíti a piaci igényeknek megfelelő tudással rendelkező szakember-utánpótlás biztosítását” – írta a kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Hankó Balázs kiemelte, a kormány éppen ezért döntött úgy, hogy elfogadja a térség országgyűlési képviselői és a kecskeméti városvezetés által felvázolt érveket, és támogatja a campus beruházás befejezését, amit kormányhatározatban is rögzít. A beruházásban konzorciumi partnerként vesz részt az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A magyar felsőoktatás aranykorát éli

Úgy folytatta: tizenkét egyetem a világ legjobb 5 százalékában, immár harmadik éve több mint 100 ezren jutnak be a megújult sikeres magyar egyetemekre. Hozzátette, hogy az elmúlt esztendők során több mint 600 milliárd forintnyi infrastruktúra-fejlesztés valósult meg a magyar egyetemeken, az elkövetkező években pedig elkötelezettek további 1300 milliárdnyi fejlesztés megvalósítása iránt, ennek része a kecskeméti campus beruházás befejezése is.

„Az Egyetemek 2030 programban célunk, hogy a magyar egyetemek a világranglistákon még előrébb kerüljenek, hiszen a magyar egyetemek, egyetemisták, kutatók sikere a nemzet sikere” – olvasható a bejegyzésben.

