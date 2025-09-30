Gulyás Gergely: Mindig lesznek olyan kérdések, amelyben a magyarok és a németek nem fognak egyetérteni

Rendkívüli

Gulyás Gergely szerint a német–magyar kapcsolatok az Európai Unió törekvései ellenére is erősek maradtak, amit a gazdasági, kulturális és felsőoktatási együttműködések mellett a debreceni BMW-gyár megnyitása is bizonyít.

Gábor Márton
2025. 09. 30. 16:50
Fotó: MTI/Bruzák Noémi
– Kifejezetten erős a német–magyar együttműködés – mondta el a Nézőpont Intézet és a Konrad Adenauer Stiftung Német–Magyar Barométer bemutató eseményén. Gulyás Gergely kijelentette, 

az európai unió minden törekvése ellenére a német–magyar kapcsolatok továbbra is minden területen jónak nevezhetők.

Budapest, 2025. szeptember 11. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

A tárcavezető elmondta, a két ország kapcsolata terén törés mutatkozik a migráció kérdésében, ugyanakkor a magyar kormány továbbra is kitart az álláspontja mellett, amelyet a választópolgárok többsége is magáénak gondol. A politikai kapcsolatok tekintetében Gulyás Gergely kiemelte, a kutatásból jól látszik, hogy az újraegyesítés kapcsán a németek elismerik Magyarország egyesítésben játszott szerepét.

Az elmúlt 35 év eredményeképpen olyan társadalmi változások következtek be, elsősorban Németországban, döntően a migráció következtében, amelyek miatt lesznek olyan fontos kérdések, amelyekben nem fogunk mindig egyetérteni. Magyarország továbbra is azt egy kifejezetten komoly versenyelőnynek tartja számtalan szempontból, hogy nemet mondtunk a migrációra, míg Németországban azzal a realitással szembe kell néznie, hogy az emberek egynegyede, sőt most már több mint egynegyede migrációs hátterű

– jelentette ki Gulyás Gergely. 

A két ország közti gazdasági együttműködéssel kapcsolatban Gulyás Gergely kiemelte, 

a múlt hét nagy eseménye volt a debreceni BMW-gyár megnyitása. Ez jól mutatja, hogy ezek a gazdasági kapcsolatok nem csupán a múltból izgalmas hagyatékként maradtak ránk, hanem a legújabb csúcstechnológia is a közelmúltban is arról döntött, hogy Magyarországon létesít új gyáregységet.

Gulyás elmondta, ez igaz a kulturális és a felsőoktatás területén fennálló kapcsolatokra is, még akkor is, ha az Európai Unió eredeti rendeltetésével szemben mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a kapcsolatokat megnehezítse. 

Mint ismert, a két ország lakosságának egymásról alkotott véleményét 2017 óta évente felmérő Német–Magyar Barométer idei eredményeit a Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója, valamint Michael Winzer, a Konrad-Adenauer-Stiftung képviseletvezetője mutatta be. 

Az eredményeket bemutató eseményen Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője elmondta, a kutatást 1000 német, illetve ezer magyar állampolgár telefonos, illetve online megkérdezésével végezték el. A kutatásból kiderült, a magyarok többségének, 76 százalékának jó a véleménye a németekről, míg a németek esetében ez az arány mindössze 57 százalék. 

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

