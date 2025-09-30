Ukrajna a töréspont, nagyon megromlott a német-magyar viszony

A két ország lakosságának egymásról alkotott véleményét 2017 óta évente felmérő Német–Magyar Barométer idei eredményeit a Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója, valamint Michael Winzer, a Konrad-Adenauer-Stiftung képviseletvezetője mutatta be.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Hermann Binkert, az INSA-Consulere ügyvezető igazgatója (Fotó: Kovács Tamás/MTI)

Az eredményeket bemutató eseményen Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője elmondta, a kutatást 1000 német, illetve ezer magyar állampolgár telefonos illetve online megkérdezésével végezték el. A kutatásból kiderült, a magyarok többségének, 76 százalékának jó a véleménye a németekről, míg a németek esetében ez az arány mindössze 57 százalék.

Mráz elmondta,

a magyaroknak a legtöbb kérdésben pozitívabb a véleménye a német helyzetről, mint a németeknek a magyarok helyzetéről.

A kutatásból emellett kiderült, hogy a magyarok jobb véleménnyel vannak a kínaiakról, oroszokról, amerikaiakról és lengyelekről mint a megkérdezett német állampolgárok. A magyaroknak emellett 46 százaléka mondta azt, hogy jók a német-magyar kapcsolatok, ugyanez az arány a németek esetében 30 százalék.

Nagy törés mutatkozik a két ország Ukrajna politikájával kapcsolatban. Mindkét megkérdezett ország állampolgárainak a kisebbsége gondolja azt, hogy a másik ország kormánya helyes politikát folytat Ukrajnával kapcsolatban.

Ugyanakkor a kutatásban részt vevő magyarok és németek többsége is a Kínával való gazdasági együttműködést támogat.

Jó hírekkel is szolgált a bemutatójában Mráz Ágoston Sámuel. A kutatásból kiderült ugyanis, hogy mind a magyar mind pedig a német válaszadók többsége szerint fontos szerepe volt Magyarországnak a német egyesítésben.

Szintén a bemutató során Hermann Binkert, igazgató, INSA-Consulere GmbH, korábbi államtitkára kiemelte,

a német-magyar barométer kiemelten fontos, ugyanis olyan adatokat is megmutat, amely nem feltétlen tölt el mindannyiunkat boldogsággal.

A németországi választásokkal kapcsolatban Hermann Binkert elmondta, egy demokratikus deficit van jelen a német politikában, ugyanis egy, a korábbi kormányzó többség által megszavazott törvény eredményeként több győztes képviselő sem vehette fel a mandátumát.