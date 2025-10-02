Hankó Balázs: Mindent megteszünk, hogy a beteg kisfiú szerető családban nőhessen fel + videó

Egy kisfiú már három éve kórházi ágyban él, veleszületett rendellenességei miatt speciális gondozásra szorul, és szülei lemondtak róla. Fél éve egy kórházi ápoló és férje kezdett foglalkozni vele, és szerettek volna örökbe fogadni, de eddig nem sikerült. A család helyzetére reagálva Tapasztó Orsolya mentálhigiénés szakember, influenszer petíciót indított a történet miatt. Hankó Balázs a Facebook-oldalán nyugtatott meg mindenkit.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban nyomatékosan hangsúlyozta:

Minden eszközt bevetünk annak érdekében, hogy a gyermek minél hamarabb szerető családban nőhessen fel.

A miniszter új pszichológiai szakértői vizsgálatot kezdeményezett az örökbefogadni kívánó család vonatkozásában, amelynek költségét a minisztérium fedezi. Hozzátette, hogy

a gyermek minden ápolási költségét eddig is biztosították, és a nyáron végzett életmentő műtétet is támogatták.

Hankó kiemelte: az elmúlt évek jogszabály-módosításai és intézkedései

már több mint 1200 gyermeknek tették lehetővé, hogy szerető családban kerüljön, és elkötelezetten dolgoznak azon, hogy minden gyermek ilyen körülmények között élhessen.

A miniszter azt is elmondta: a tavaly nyáron elindított, úgynevezett hathetes örökbefogadási szabálynak köszönhetően a kórházban hagyott gyermekek közül azóta 122-en találtak szerető családra.

Borítókép: Hankó Balázs miniszter (Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt)