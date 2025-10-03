  • Magyar Nemzet
  Dobrev Klára egyházakat fenyegető kijelentései a kommunizmus félelemkeltő légkörét idézik
Dobrev Klára egyházakat fenyegető kijelentései a kommunizmus félelemkeltő légkörét idézik

A gyermek sérthetetlen, bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után – kegyelemnek ilyenkor helye nincs, üzente Soltész Miklós.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 21:40
Fotó: Nagy-Velkei Adrienn
„Már lebuktak, hogy hazudtak! A baloldal a kommunista szellemi örökségéhez hűen mégis továbbra is hazugságokkal és csúsztatásokkal próbál hergelni. Dobrev Klára ma újra bizonyította ezt: a Facebook-oldalán közzétett sajtótájékoztatójában egyházakat ért fenyegető kijelentései a kommunizmus félelemkeltő légkörét idézik” – írta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Soltész Miklós (Forrás: Facebook)

Soltész Miklós Dobrevnek címezve a következőket írta:

A feltett kérdésére a válaszom egyszerű: 0.

Az államtitkár közölte: a gyermek sérthetetlen. Bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után – kegyelemnek ilyenkor helye nincs. „Magyarországon a gyermek az első” – írta.

„Éppen ezért fogadtuk el Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét, mi szigorítottuk a pedofíliára vonatkozó büntetőjogi szabályozást, létrehoztuk a pedofil-nyilvántartást, és minden korábbinál erősebb családvédelmi törvényt vezettünk be, amelyet népszavazáson is megvédtünk” – hangsúlyozta Soltész Miklós, hozzátéve:

Tettük ezt úgy, hogy a magyar baloldal ezeket a döntéseket, intézkedéseket nem szavazta meg, nem támogatta, itthon és külföldön egyaránt támadta.

„Felháborító, hogy a gyermekek védelmének ügyét politikai haszonszerzésre próbálják felhasználni, miközben, amikor kormányon voltak semmit nem tettek, ezt követően pedig, amikor csak lehetett, következetesen akadályozták a szabályozás szigorítását” – olvasható Soltész Miklós bejegyzésében.

Borítókép: Dobrev Klára (Forrás: Facebook)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

