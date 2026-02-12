állatkertfővárosi állat - és növénykertcsaládi ház

Veszélyes állatok a nappaliban – titkos állatkertet találtak Keszthelyen + videó

A 45 éves férfi a családi házban, az udvaron, de még a melléképületben is tartott védett, veszélyeztetett egyedeket. Az állatok egy részét a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, a többiről a természetvédelmi hatóság gondoskodott.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 12. 11:25
A rendőrök a kormányhivatal és a nemzeti park képviselőivel közösen számoltak fel Keszthelyen egy családi háznál egy titkos állatkertet, ahol veszélyes és veszélyeztetett állatokat is tartottak.

Raccoons seeking food at house backyard
Többek közt mosódmedvét is találtak a családi háznál (Forrás: Shuttertock)

Napokkal korábban merült fel a gyanú, hogy Keszthelyen, egy családi házban és annak udvarán védett állatokat tartanak, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is. Kedden délután ütöttek rajta az illegális állatkerten a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai, majd értesítették a rendőrséget.

A nappaliban, az udvaron és a melléképületekben is állatokat találtak, köztük közepesen veszélyes, védett, veszélyeztetett egyedeket is. A titkos állatkertben közönséges petymegek, szerválok, muntyákszarvas, mosómedvék, szurikáták, selyemmajmok, különleges papagájok és egy ormányos medve is volt.

A rendőrök elfogták és előállították a kapitányságra a családi házban élő 45 éves férfit, akit természetkárosítás bűntette miatt hallgattak ki.

Az állatok egyes példányait a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, a többiről a természetvédelmi hatóság gondoskodott.

Borítókép: A férfi több veszélyes állatot is tartott házában (Fotó: Illusztráció/Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

