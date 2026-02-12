Veszélyes állatok a nappaliban – titkos állatkertet találtak Keszthelyen + videó

A rendőrök a kormányhivatal és a nemzeti park képviselőivel közösen számoltak fel Keszthelyen egy családi háznál egy titkos állatkertet, ahol veszélyes és veszélyeztetett állatokat is tartottak.

Többek közt mosódmedvét is találtak a családi háznál (Forrás: Shuttertock)

Napokkal korábban merült fel a gyanú, hogy Keszthelyen, egy családi házban és annak udvarán védett állatokat tartanak, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is. Kedden délután ütöttek rajta az illegális állatkerten a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai, majd értesítették a rendőrséget.

A nappaliban, az udvaron és a melléképületekben is állatokat találtak, köztük közepesen veszélyes, védett, veszélyeztetett egyedeket is. A titkos állatkertben közönséges petymegek, szerválok, muntyákszarvas, mosómedvék, szurikáták, selyemmajmok, különleges papagájok és egy ormányos medve is volt.

A rendőrök elfogták és előállították a kapitányságra a családi házban élő 45 éves férfit, akit természetkárosítás bűntette miatt hallgattak ki.

Az állatok egyes példányait a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, a többiről a természetvédelmi hatóság gondoskodott.