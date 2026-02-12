Az év 6. hetében országos szinten enyhén csökkent a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
Három helyen még nő a koronavírus-fertőzöttek száma
Hét helyen stagnál.
Az év 6. hetében 15 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest Központi szennyvíztisztítónál, Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, Tatabányán, Veszprémben és a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, míg emelkedést sehol nem mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsett és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Győrben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Tatabányán, Veszprémben és Miskolcon az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza „A” vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban az elmúlt hetek emelkedése után stagnál. A 6. naptári héten a mennyisége 13 ellátási területen kimutatási határ felett volt, míg kilenc településen – Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Salgótarjánban, Szegeden, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán és Zalaegerszegen – pedig kimutatási határ alatt volt a mennyisége.
A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok további emelkedése várhatóan lassulni fog a következő időszakban.
