koronavírus örökítőanyag influenza

Három helyen még nő a koronavírus-fertőzöttek száma

Hét helyen stagnál.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 12. 12:00
illusztráció Fotó: Havran Zoltán
Az év 6. hetében országos szinten enyhén csökkent a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Az év 6. hetében 15 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest Központi szennyvíztisztítónál, Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, Tatabányán, Veszprémben és a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, míg emelkedést sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsett és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Győrben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Tatabányán, Veszprémben és Miskolcon az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza „A” vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban az elmúlt hetek emelkedése után stagnál. A 6. naptári héten a mennyisége 13 ellátási területen kimutatási határ felett volt, míg kilenc településen – Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Salgótarjánban, Szegeden, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán és Zalaegerszegen – pedig kimutatási határ alatt volt a mennyisége.

A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok további emelkedése várhatóan lassulni fog a következő időszakban.

 

