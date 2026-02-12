Három helyen még nő a koronavírus-fertőzöttek száma

Az év 6. hetében 15 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest Központi szennyvíztisztítónál, Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, Tatabányán, Veszprémben és a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, míg emelkedést sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsett és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Győrben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Tatabányán, Veszprémben és Miskolcon az alacsony tartományban volt.