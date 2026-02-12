Vlagyimir Putyin nyilatkozatát ismertetve a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov arról beszélt, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások következő fordulója „hamarosan” az Egyesült Államokban lehet. Az RBC orosz forrásokra hivatkozva számolt be a bejelentésről.
A szóvivőt arról kérdezték, tudják-e már, pontosan mikor és hol találkoznának a felek, miután korábban felmerült, hogy Ukrajna a jövő héten Miamiban venne részt az egyeztetésen. Peszkov erre úgy reagált:
a következő kör rövid időn belül megtörténhet
– idézte a TASZSZ. Emlékeztetett rá, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között január végén és február elején már két tárgyalási fordulót tartottak Abu-Dzabiban. A legutóbbi találkozó után Rusztem Umerov arról beszélt, hogy a felek a tűzszünet megvalósításáról és a harcok leállításának lehetőségeiről egyeztettek. A nagy kérdések ugyanakkor továbbra is nyitva maradtak.
A sajtóban megjelent információk és a hivatalos megszólalások alapján a területi viták – mindenekelőtt a Donbász, valamint a zaporizzsjai atomerőmű helyzete – nem rendeződtek.
Szóljon hozzá!
