Orosz-ukrán-amerikai tárgyalás jön, ez lehet a helyszín

Az orosz–ukrán háború lezárását célzó egyeztetések újabb fordulója körvonalazódik: a Kreml szerint hamarosan az Egyesült Államokban folytatódhatnak a tárgyalások. A pontos részletek még nem ismertek, de egyre több jel utal arra, hogy a felek a következő napokban ismét asztalhoz ülhetnek. Putyin elárulta, hogy a következő forduló az Egyesült Államokban lehet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 12:37
Az orosz-ukrán háború lezárását célzó egyeztetések újabb fordulója körvonalazódik Forrás: AFP
Vlagyimir Putyin nyilatkozatát ismertetve a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov arról beszélt, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások következő fordulója „hamarosan” az Egyesült Államokban lehet. Az RBC orosz forrásokra hivatkozva számolt be a bejelentésről.

Putyin nyilatkozatát ismertetve Peszkov közölte: a tárgyalások újabb fordulója „hamarosan” az Egyesült Államokban lehet
Putyin nyilatkozatát ismertetve Peszkov közölte: a tárgyalások újabb fordulója „hamarosan” az Egyesült Államokban lehet (Fotó: AFP)

A szóvivőt arról kérdezték, tudják-e már, pontosan mikor és hol találkoznának a felek, miután korábban felmerült, hogy Ukrajna a jövő héten Miamiban venne részt az egyeztetésen. Peszkov erre úgy reagált: 

a következő kör rövid időn belül megtörténhet

– idézte a TASZSZ. Emlékeztetett rá, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között január végén és február elején már két tárgyalási fordulót tartottak Abu-Dzabiban. A legutóbbi találkozó után Rusztem Umerov arról beszélt, hogy a felek a tűzszünet megvalósításáról és a harcok leállításának lehetőségeiről egyeztettek. A nagy kérdések ugyanakkor továbbra is nyitva maradtak. 

A sajtóban megjelent információk és a hivatalos megszólalások alapján a területi viták – mindenekelőtt a Donbász, valamint a zaporizzsjai atomerőmű helyzete – nem rendeződtek.

Zelenszkij arról beszélt, hogyan látja a csatlakozási folyamat következő éveit
Mit akar Zelenszkij? Fotó: AFP

Mit akar Zelenszkij?

Volodimir Zelenszkij közben nyilvánosan arról beszélt, hogy az Egyesült Államok azt szeretné, ha a háború nyár elejére véget érne. Az ukrán elnök úgy látja, hogy Washington diplomáciai nyomással is rábírhatja a feleket arra, hogy tartsák magukat az ütemtervhez. Zelenszkij azt is jelezte, hogy az amerikaiakkal folytatott egyeztetések következő fordulóját február 17-ére vagy 18-ára tervezik. Ekkor kerülhet napirendre a területi kérdés is.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: Kijev bárhol hajlandó tárgyalni, ha annak kézzelfogható eredménye van. 

Felmerült Miami és Abu-Dzabi neve is, ugyanakkor Moszkva – az ukrán fél állítása szerint – továbbra is bizonytalan. Beszámoltunk arról is, hogy Zelenszkij szerint Ukrajna legkésőbb 2027-re technikailag készen akar állni az uniós csatlakozásra. 

Az államfő konkrét határidőt sürget, mert szerinte dátum nélkül Moszkva – akár európai szereplőkön keresztül – megpróbálhatja akadályozni a folyamatot. 

Példaként említette, hogy korábban a tagjelölti státus és az egyes csatlakozási fejezetek megnyitása körül is komoly viták voltak. Az ukrán elnök követeléseit Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül.

Putyin nagy offenzívára készülhet Ukrajnában
Putyin nagy offenzívára készülhet Ukrajnában (Fotó: AFP)

Putyin nagy offenzívára készülhet Ukrajnában

Korábban arról is beszámoltunk, hogy katonai megfigyelők és szakértők egybehangzó értékelése szerint Oroszország tavasszal újabb nagyszabású támadást indíthat Ukrajna déli és keleti térségei ellen. Zelenszkij szerint Washington azt szeretné, ha a háború legkésőbb júniusig véget érne.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

