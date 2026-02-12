Orosz-ukrán-amerikai tárgyalás jön, ez lehet a helyszín

Vlagyimir Putyin nyilatkozatát ismertetve a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov arról beszélt, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások következő fordulója „hamarosan” az Egyesült Államokban lehet. Az RBC orosz forrásokra hivatkozva számolt be a bejelentésről.

Putyin nyilatkozatát ismertetve Peszkov közölte: a tárgyalások újabb fordulója „hamarosan” az Egyesült Államokban lehet (Fotó: AFP)

A szóvivőt arról kérdezték, tudják-e már, pontosan mikor és hol találkoznának a felek, miután korábban felmerült, hogy Ukrajna a jövő héten Miamiban venne részt az egyeztetésen. Peszkov erre úgy reagált:

a következő kör rövid időn belül megtörténhet

– idézte a TASZSZ. Emlékeztetett rá, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között január végén és február elején már két tárgyalási fordulót tartottak Abu-Dzabiban. A legutóbbi találkozó után Rusztem Umerov arról beszélt, hogy a felek a tűzszünet megvalósításáról és a harcok leállításának lehetőségeiről egyeztettek. A nagy kérdések ugyanakkor továbbra is nyitva maradtak.