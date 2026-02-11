Ferenc ViktóriaUkrajnakényszersorozáshumanitárius válság

Ukrajna humanitárius válságának egyetlen megoldása a béke + videó

Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén az Ukrajnában dúló háború következményeként bekövetkező humanitárius válságról folytatott eszmecserét. Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja felszólalásban arra hívta fel a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy Magyarország folyamatos támadásoknak van kitéve békepárti álláspontja miatt, a kezdetektől segíti a bajba jutott országot: „A háború kitörése óta támogatjuk Ukrajna lakosságát, történelmünk legnagyobb humanitárius segítségét, csaknem kettőszázmillió euró támogatást nyújtva és védelmet biztosítva az országunkba menedéket keresőknek. Az energiaválság kezelésében is segítjük Ukrajnát. Az ország teljes áram- és földgázimportjának több mint negyven százaléka Magyarországról érkezik, s ezáltal az első számú villamosenergia- és földgázellátója vagyunk az országnak.”

Magyar Nemzet
Forrás: Ferenc Viktória sajtóközleménye2026. 02. 11. 14:42
A béke sürgető, hisz a kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Magyarország a kezdetektől elítéli az orosz agressziót és a béke mellett áll ki, mégis igazságtalan támadások érik. Pedig a tények makacs dolgok” – emelte ki sajtóközleményében a képviselő.

Ferenc Viktória: Magyarország a kezdetektől elítéli az orosz agressziót és a béke mellett áll ki
Ferenc Viktória: Magyarország a kezdetektől elítéli az orosz agressziót és a béke mellett áll ki (Fotó: MTI)

„A fegyverek okozta pusztítás, az áramszünetek, a fűtetlen lakások, az extrém hideg tűrhetetlen, emberhez méltatlan humanitárius válsághelyzetet idézett elő Ukrajnában. Higgyék el nekem, mert én onnan jövök, hogy a lelkileg és testileg megviselt lakosságot már csak a remény élteti, hogy a békekezdeményezések hamarosan célba érnek” – ismertette az Ukrajnában tapasztalható realitást a kárpátaljai származású képviselő. A képviselő kiemelte: 

A béke az egyetlen eszköz, amely megszünteti a fegyverek zaját és véget vet a pusztításnak. És aki más politikát erőltet, kárt okoz a helyieknek.

Ferenc Viktória, élve az alkalommal, hogy Marta Kos bővítési biztost személyesen vonhatja kérdőre kényszersorozások ügyében, kifejtette: 

Hadd szóljak azokról az emberi jogsértésekről is, amelyeket a jogtalan toborzás során szenved el a helyi lakosság, s amelyeknek tragikus következményei vannak. Ön, biztos asszony, elismerte, hogy tudomása van a jogsértésekről, mégsem kíván a problémával foglalkozni, hiába hívtuk fel erre a figyelmét írásban. Pedig ez is egy emberi krízis, egy válsághelyzet, amin csak a béke segíthetne.

Ferenc Viktória videót is megosztott a közösségi oldalán. 

A béke sürgető, hisz a kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig egy, a beregszászi járásból elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. 

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el besorozásra, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

Borítókép: Illusztráció. A háború rengeteg áldozatot követel (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu