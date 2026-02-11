Ukrajna humanitárius válságának egyetlen megoldása a béke + videó

„Magyarország a kezdetektől elítéli az orosz agressziót és a béke mellett áll ki, mégis igazságtalan támadások érik. Pedig a tények makacs dolgok” – emelte ki sajtóközleményében a képviselő.

Ferenc Viktória: Magyarország a kezdetektől elítéli az orosz agressziót és a béke mellett áll ki (Fotó: MTI)

„A fegyverek okozta pusztítás, az áramszünetek, a fűtetlen lakások, az extrém hideg tűrhetetlen, emberhez méltatlan humanitárius válsághelyzetet idézett elő Ukrajnában. Higgyék el nekem, mert én onnan jövök, hogy a lelkileg és testileg megviselt lakosságot már csak a remény élteti, hogy a békekezdeményezések hamarosan célba érnek” – ismertette az Ukrajnában tapasztalható realitást a kárpátaljai származású képviselő. A képviselő kiemelte: