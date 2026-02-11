Élet-halál harc a hideggel: ukránok tízezrei fagyoskodnak az orosz csapás után

A csapás illeszkedik abba a hosszabb ideje tartó orosz drón- és rakétahadjáratba, amely Ukrajna energetikai létesítményeit veszi célba. Ezek az akciók súlyos károkat okoztak az energiahálózatban, tovább mélyítve az amúgy is rendkívül nehéz helyzetben lévő ország válságát, és az infrastruktúra működését az összeomlás határára sodorták.

Moszkva a múlt héten ismét megkezdte az energetikai objektumok elleni támadásokat, miután véget ért az erre vonatkozó, ideiglenes fegyvernyugvási megegyezés. Donald Trump amerikai elnök kérésére Oroszország átmenetileg vállalta, hogy nem mér csapásokat Ukrajna kritikus energiarendszereire.

Significant fire in the Ukrainian city of Zaporizhzhia following Russian strikes with Shahed/Geran-type long-range OWA-UAVs tonight.

Huge cloud of smoke is rising over the city.



Az egyezség azonban időközben hatályát vesztette. A kelet-ukrajnai Zaporizzsja, amely mindössze néhány kilométerre található a frontvonaltól, rendszeresen célpontja az orosz támadásoknak, különösen a civil infrastruktúra ellen irányuló akcióknak. A megye kormányzója, Ivan Fedorov közlése szerint a helyi idő szerint este 11 óra körül végrehajtott dróntámadás során