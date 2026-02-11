Február 10-én, a késő esti órákban végrehajtott orosz dróntámadás következtében Zaporizzsjában több mint 11 ezer ukrán lakás maradt elektromos áram nélkül – számolt be róla az Origo.
Élet-halál harc a hideggel: ukránok tízezrei fagyoskodnak az orosz csapás után
Ukrajna rendkívül súlyos energiaválsága tovább mélyül az éjszaka történései után. Zaporizzsjára orosz drónok csaptak le, aminek következtében 11 ezer lakás maradt áram nélkül. A dermesztő hideg miatt fagyoskodnak az emberek.
A csapás illeszkedik abba a hosszabb ideje tartó orosz drón- és rakétahadjáratba, amely Ukrajna energetikai létesítményeit veszi célba. Ezek az akciók súlyos károkat okoztak az energiahálózatban, tovább mélyítve az amúgy is rendkívül nehéz helyzetben lévő ország válságát, és az infrastruktúra működését az összeomlás határára sodorták.
Moszkva a múlt héten ismét megkezdte az energetikai objektumok elleni támadásokat, miután véget ért az erre vonatkozó, ideiglenes fegyvernyugvási megegyezés. Donald Trump amerikai elnök kérésére Oroszország átmenetileg vállalta, hogy nem mér csapásokat Ukrajna kritikus energiarendszereire.
Az egyezség azonban időközben hatályát vesztette. A kelet-ukrajnai Zaporizzsja, amely mindössze néhány kilométerre található a frontvonaltól, rendszeresen célpontja az orosz támadásoknak, különösen a civil infrastruktúra ellen irányuló akcióknak. A megye kormányzója, Ivan Fedorov közlése szerint a helyi idő szerint este 11 óra körül végrehajtott dróntámadás során
több lakóépület ablaka is betört.
További Külföld híreink
A történtek során nem érkezett jelentés sérültekről, és kezdetben az sem volt pontosan ismert, milyen károk keletkeztek az energetikai létesítményekben.
Ukrajna légiereje ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy február 11-én a hajnali órákig további drónok közeledtek Zaporizzsja irányába.
A támadás idején a város lakói már korábban is fűtési, víz- és áramszünetekkel voltak kénytelenek szembenézni, miközben február 10-én éjszaka a hőmérséklet mínusz tíz Celsius-fokig süllyedt.
Borítókép: Zaporizzsja télen (Fotó: AFP)
