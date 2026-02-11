Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

UkrajnaenergiaválságZaporizzsjadróntámadás

Élet-halál harc a hideggel: ukránok tízezrei fagyoskodnak az orosz csapás után

Ukrajna rendkívül súlyos energiaválsága tovább mélyül az éjszaka történései után. Zaporizzsjára orosz drónok csaptak le, aminek következtében 11 ezer lakás maradt áram nélkül. A dermesztő hideg miatt fagyoskodnak az emberek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 7:23
Zaporizzsja télen Forrás: AFP
Február 10-én, a késő esti órákban végrehajtott orosz dróntámadás következtében Zaporizzsjában több mint 11 ezer ukrán lakás maradt elektromos áram nélkül – számolt be róla az Origo.

Ukrán háztartások ezrei maradtak áramellátás nélkül
Ukrán háztartások ezrei maradtak áramellátás nélkül. Fotó: AFP

A csapás illeszkedik abba a hosszabb ideje tartó orosz drón- és rakétahadjáratba, amely Ukrajna energetikai létesítményeit veszi célba. Ezek az akciók súlyos károkat okoztak az energiahálózatban, tovább mélyítve az amúgy is rendkívül nehéz helyzetben lévő ország válságát, és az infrastruktúra működését az összeomlás határára sodorták.

Moszkva a múlt héten ismét megkezdte az energetikai objektumok elleni támadásokat, miután véget ért az erre vonatkozó, ideiglenes fegyvernyugvási megegyezés. Donald Trump amerikai elnök kérésére Oroszország átmenetileg vállalta, hogy nem mér csapásokat Ukrajna kritikus energiarendszereire.

Az egyezség azonban időközben hatályát vesztette. A kelet-ukrajnai Zaporizzsja, amely mindössze néhány kilométerre található a frontvonaltól, rendszeresen célpontja az orosz támadásoknak, különösen a civil infrastruktúra ellen irányuló akcióknak. A megye kormányzója, Ivan Fedorov közlése szerint a helyi idő szerint este 11 óra körül végrehajtott dróntámadás során 

több lakóépület ablaka is betört.

A történtek során nem érkezett jelentés sérültekről, és kezdetben az sem volt pontosan ismert, milyen károk keletkeztek az energetikai létesítményekben. 

Ukrajna légiereje ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy február 11-én a hajnali órákig további drónok közeledtek Zaporizzsja irányába.

A támadás idején a város lakói már korábban is fűtési, víz- és áramszünetekkel voltak kénytelenek szembenézni, miközben február 10-én éjszaka a hőmérséklet mínusz tíz Celsius-fokig süllyedt.

 

Borítókép: Zaporizzsja télen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

